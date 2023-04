Les expéditions mondiales d'ordinateurs ont plongé ce trimestre. L'optimisme reste cependant de mise.

Le marché du PC est en perte de vitesse depuis plusieurs mois, mais la situation semble avoir empiré récemment. Canalys et IDC estiment tous deux que les expéditions mondiales d’ordinateurs ont diminué de 29 à 33 % ce trimestre 2023 par rapport au premier trimestre de l’année dernière. C’est une chute bien plus importante que celle enregistrée pendant la fin de l’année, et cette fois, aucune des marques les plus importantes n’y a échappé. HP, sur la deuxième place du podium, accuse une baisse de 24 % dans ses expéditions, c’est celui qui s’en tire le mieux. Apple, de son côté, au pied du podium, enregistre une diminution de plus de 40 %. ASUS, Dell et Lenovo sont à environ – 30 %.

Les expéditions mondiales d’ordinateurs ont plongé ce trimestre

Les explications de ce franc ralentissement sont très familières. Les clients sont réticents à acheter des ordinateurs dans une économie très instable avec une inflation encore très forte et le boom engendré par la pandémie et les confinements s’essouffle très nettement. Soit les gens ne peuvent pas s’acheter de nouvelles machines, soit ils ont déjà un appareil relativement récent et tout à fait capable. Les deux cabinets d’analyse ne donnent pas de raisons à la situation plus difficile d’Apple, mais des conditions économiques difficiles impactent souvent davantage le segment du haut de gamme. TechCrunch précise aussi que la transition d’Apple à des puces maison a aidé le géant à éviter les périodes difficiles qu’ont pu traverser les fabricants de machines Windows, mais il semblerait que les beaux jours soient terminés.

L’optimisme reste cependant de mise

Les analystes restent cependant optimistes. Canalys pense qu’il s’agit là de la pire période que le marché connaîtra en 2023, les deux cabinets s’attendant à ce que les expéditions repartent à la hausse au second semestre 2023. Les anciennes machines pourront alors être remplacées, y compris les Chromebook dans les écoles, et les entreprises continueront de migrer leurs parcs sous Windows 11. IDC voit aussi en ce ralentissement une chance pour les fabricants de délocaliser leur production en dehors de la Chine.

Attention cependant, IDC avertit que l’industrie des ordinateurs pourrait connaître une vraie “galère” si la récession devait se poursuivre en 2024. Même si les baisses des expéditions les plus franches sont peut-être derrière nous, le marché pourrait avoir besoin de beaucoup de temps pour rebondir. Ne soyez pas surpris si les marques jouent la carte de la sécurité avec des machines qu’ils estiment faciles à vendre plutôt que d’expérimenter vraiment.