Les écouteurs Beats Studio Buds+ s'affichent (trop tôt) sur Amazon. Rendez-vous le 18 mai pour en profiter (normalement).

Beats pourrait lancer une nouvelle génération d’écouteurs true wireless Studio Buds le 18 mai prochain. En effet, MacRumors a découvert une fiche produit montrant des images et des détails concernant des écouteurs Apple Beats Studio Buds+, la page permettait même aux clients de précommander les écouteurs avant qu’elle ne soit mise hors ligne. Ces écouteurs, qui étaient proposés à 170 $, soit 20 $ de plus que le modèle actuel, ont une option transparente, permettant donc de voir les composants internes, similaire à ce que propose Nothing. Ceci étant dit, ils sont aussi disponibles en noir ou ivoire pour celles et ceux qui n’aiment pas trop l’électronique apparente.

Les écouteurs Beats Studio Buds+ s’affichent (trop tôt) sur Amazon

Selon la fiche produit Amazon, les Studio Buds+ peuvent fonctionner 36 heures durant, avec l’étui de charge, contre seulement 24 heures pour le modèle actuel. Concernant cet étui de charge, il semblerait que le design général soit le même, mais qu’il soit simplement plus léger. Pour être plus précis, le poids de la nouvelle version est annoncé à 110 grammes contre 130 grammes pour la version actuelle.

Les microphones des Studio Buds+ sont, quant à eux, trois fois plus gros que le modèle actuel et bénéficient d’un processeur plus puissant. Ces composants permettent, selon le constructeur, une réduction de bruit active 1,6 fois plus efficace et un mode transparence – qui laisse passer les bruits environnants – qui serait deux fois plus efficace.

Rendez-vous le 18 mai pour en profiter (normalement)

Ces futurs écouteurs proposent aussi l’audio spatial pour des sons plus immersifs, un Siri “toujours actif” et la compatibilité avec l’application de tracking “Localiser” d’Apple. De plus, on pourra aussi profiter de l’appairage one-touch tant avec les appareils Apple qu’Android ainsi que le switch automatique qui les rend très faciles à utiliser si vous avez plusieurs appareils (téléphone, tablette, ordinateur portable). Considérant que la page Amazon de ces Studio Buds+ semblent avoir tous les détails de ce modèle, nous devrions très certainement la voir apparaître de nouveau dans les prochaines semaines lorsque la firme de Cupertino sera prête à prendre les précommandes.