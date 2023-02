Les Chroniques de Riddick : Vin Diesel et David Twohy de retour dans un quatrième opus

Vin Diesel et David Twohy sur un quatrième opus des Chroniques de Riddick. Le début d'une expansion pour cette franchise culte ?

Avant d’incarner Groot et d’aller conduire des voitures en haut de gratte-ciel, l’un des rôles les plus populaires de Vin Diesel fut celui de Dick Riddick dans Pitch Black, en 2000. L’acteur américain avait repris ce costume plusieurs fois par la suite, entre deux films plus ambitieux, notamment avec le space-opera Les Chroniques de Riddick de 2004. Il semblait que la saga était arrivée à son terme avec Riddick en 2013, mais tout comme la licence culte Fast and Furious arrive à sa conclusion, Vin Diesel semble prêt à repartir dans l’Espace.

Vin Diesel et David Twohy sur un quatrième opus des Chroniques de Riddick

En effet, selon Deadline, un nouveau film de la licence Les Chroniques de Riddick serait en développement. Le projet répondrait au nom de Riddick : Furya et réunirait déjà Vin Diesel et le réalisateur et scénariste David Twohy, qui a écrit et réalisé les deux films précédents. Le Pitch Black original avait été coécrit avec Ken et Jim Wheats. Dans un communiqué de presse, David Twohy déclarait qu’il était temps “d’honorer les demandes [des fans] avec Riddick : Furya. […] Ce nouvel événement pour le grand écran marquera le retour de Riddick sur ses terres, où nous pourrons enfin explorer la genèse de Riddick.”

Selon les premiers éléments du scénario, le film verra donc Riddick revenir sur sa planète d’origine, Furya, ravagée par les Necromongers, ces fanatiques religieux qui étaient les grands méchants dans Les Chroniques de Riddick. Ce film se terminait avec Riddick qui devient leur chef, mais le film Riddick s’écarte de cette fin. Là, les Necromongers tentent de l’assassiner parce qu’il n’a pas prêté serment. Désormais sur sa planète natale, Riddick retrouve des survivants de son espèce qui se soulèvent contre un nouvel ennemi. Il est temps pour lui de faire ce qu’il fait de mieux.

Le début d’une expansion pour cette franchise ?

La licence Les Chroniques de Riddick a aussi accouché de deux jeux vidéo, un motion comic et une série d’animation. Étant donné comment la saga Fast and Furious a gagné en popularité et la facilité avec laquelle l’acteur s’éclate sur différents supports et projets, il ne serait pas surprenant de voir Riddick : Furya devenir un tremplin pour une expansion de la franchise.