Les Aristochats : un remake en live-action est commandé

Du live-action et des images de synthèse pour l'adaptation du classique d'animation Les Aristochats en film.

Alors que Disney doit déjà planifier, d’ici les prochaines années, les arrivées de plusieurs longs-métrages et adaptations sur Le Bossu de Notre-Dame, Hercules, Lilo & Stitch, Pinocchio, La Petite Sirène ou encore La Fée Clochette suite aux succès de Cruella, Maléfique, Mulan, Aladdin, Le Roi Lion, Dumbo, La Belle et la Bête ainsi que La Belle et le Clochard, la firme aux grandes oreilles a approuvé le développement d’un film live-action pour Les Aristochats.

Will Gluck (producteur sous la bannière Olive Bridge Entertainment) et Keith Bunin, qui en sont aux premiers stades de la conception, vont écrire le scénario avec l’équipe en charge des films mêlant live-action et images de synthèse. Au niveau de la mise en scène, le but serait de se rapprocher de Lady in the Tramp. Pour l’instant, rien ne dit que ce remake sortira au cinéma ou directement sur la plateforme de streaming Disney+.

Le film live-action sera basé sur le film d’animation de 1970, qui suit une famille de félins parisiens qui apprennent qu’ils vont hériter d’une fortune de leur propriétaire. Lorsque le majordome jaloux du propriétaire les kidnappe et les abandonne à la campagne, ils doivent faire équipe avec un matou beau parleur pour tenter de rentrer chez eux avant qu’il ne soit trop tard.