LEGO Super Mario : la gamme de jouets interactifs sera lancée durant l’été

Les prix et la date de sortie des jouets LEGO Super Mario se dévoilent à la demande des fans de la licence de Nintendo et des briques danoises.

Dès le mois d’août prochain, petits et grands pourront découvrir les premiers sets LEGO Super Mario :

Kit de démarrage (Starter Course) – 59,99 euros : 231 pièces, sept figurines d’action exclusives, LEGO Mario avec écran LCD et haut-parleur, décors variés (nuages, blocs, tuyaux, plateformes)

Piranha Plant Power Slide Expansion Set – 29,99 euros

Bowser’s Castle Boss Battle Expansion Set – 99,99 euros

Monty Mole & Super Mushroom Expansion Set – offert avec le kit de démarrage

A noter qu’une application LEGO Super Mario gratuite sera compatible avec le héros moustachu interactif afin de rendre l’expérience encore plus complète. Elle disposera de fonctions de zoom et de rotation pour faciliter la construction, suggérer d’autres façons créatives de construire et de jouer, tout en proposant un forum sécurisé pour partager des idées avec ses amis.

Les premiers sets LEGO Super Mario en vidéo

“Super Mario a toujours existé, à travers différents supports, adaptés aux tendances de leur temps“, déclare Takashi Tezuka, executive officer et game producer de Nintendo. “Je suis heureux que dans ce projet avec le Groupe LEGO, Mario sorte du monde numérique des consoles de jeux et smart devices, et que nous soyons capables de le faire prendre vie dans notre monde, grâce à un jeu physique et totalement nouveau. C’est tellement réjouissant de savoir que LEGO Mario va devenir un véritable compagnon pour les enfants et qu’ils pourront jouer avec lui dans le monde qu’ils auront eux-mêmes imaginé.”

“Nous sommes ravis de voir les différentes réactions qu’il y a eu à la suite de l’annonce de LEGO Super Mario“, ajoute Jonathan Bennink, designer de LEGO Super Mario chez LEGO. “Les fans ont été désireux de vouloir en apprendre davantage, donc je suis heureux qu’aujourd’hui nous puissions révéler plus de détails au sujet de cette nouvelle collaboration qui a conduit à réinventer l’expérience de construction LEGO et à créer une nouvelle façon de jouer, inspirée par un personnage iconique des jeux vidéo, Super Mario. Nous sommes impatients de voir la créativité des fans ainsi que les défis qu’ils vont se lancer grâce à cette expérience de jeu sociale et engageante.“