LEGO 2K Drive mélange course arcade et briques en plastique

Le partenariat entre 2K Games et LEGO débute avec LEGO 2K Drive, un jeu AAA de conduite et d’aventure développé par Visual Concepts.

Le vaste monde ouvert Bricklandia est le terrain de jeu de LEGO 2K Drive. Dans celui-ci, les joueurs peuvent construire leurs propres véhicules, conduire partout où ils le souhaitent et devenir un pilote LEGO de légende avec le mode campagne. Le but ultime étant de remporter la Grand Brix Cup se déroulant dans les nuages pour obtenir le tant convoité Trophée Sky Cup. Mais avant d’en arriver là, les joueurs devront faire leurs preuves contre différents rivaux et battre le célèbre Shadow Z, un terrible adversaire qui ne souhaite partager la route avec personne.

Greg Thomas, président de Visual Concepts, a déclaré :

A la vue de l’histoire véhiculée par la marque LEGO, nous étions plus que conscients de la responsabilité que nous avions face à nos partenaires et fans de LEGO de longue date, tout en pensant à la façon dont nous pourrions apporter quelque chose de nouveau et d’unique à un titre LEGO. Pour LEGO 2K Drive, nous avons réuni la meilleure équipe de créateurs de jeux vidéo pour créer cette expérience inoubliable que nous sommes impatients de partager avec nos fans.

LEGO 2K Drive et ses différentes éditions

LEGO 2K Drive – Édition Standard

Version physique sur consoles, version numérique sur PC

Bonus de précommande : Pack de Véhicule Amphibie qui inclut une citadine amphibie, un véhicule tout-terrain amphibie et un bateau amphibie

LEGO 2K Drive – Édition Super Géniale

Édition Standard (version physique sur consoles, version numérique sur PC)

Un nouveau véhicule

Un agrément de véhicule

Une mini-figurine LEGO

Drive Pass qui débloque nouveau biome et quatre contenus de saison avec de nouveaux véhicules et thèmes

Pack de Véhicule Amphibie qui inclut une citadine amphibie, un véhicule tout-terrain amphibie et un bateau amphibie.

LEGO 2K Drive – Édition Rivaux Super Géniaux

Édition Rivaux Super Géniaux

Plusieurs nouveaux véhicules

Un agrément de véhicule

Plusieurs mini-figurines LEGO

Un trailer pour LEGO 2K Drive

LEGO 2K Drive sortira le 19 mai prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC (Epic Games Store/Steam). Le titre est jouable seul, à deux en écran partagé ou à six en ligne.

A noter qu’une collaboration avec le constructeur automobile McLaren Automotive permettra d’intégrer la McLaren Solus GT et la McLaren F1 LM – tout juste sorties dans le double set LEGO Speed Champions pour célébrer les 60 ans de la création de McLaren par le pilote et ingénieur Bruce McLaren – dans LEGO 2K Drive.