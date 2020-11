League of Legends : la réécriture du MOBA sur mobile et tablette arrive bientôt avec une bêta ouverte

League of Legends de Riot Games débarque en Europe dès le 10 décembre prochain.

Suite au succès de la bêta ouverte régionale en Asie du Sud-Est, en Corée du Sud et au Japon, Riot Games est heureux d’annoncer l’arrivée de League of Legends : Wild Rift dans de nouvelles régions en décembre prochain. Un nouveau patch de contenu sortira au même moment dans le monde entier et inclura de nombreux nouveaux champions et skins, des fonctionnalités longtemps attendues, ainsi que des équilibrages et correctifs de bugs.

We’re rolling out an update to address a few issues (more details below): 📉 Ezreal nerf

⚗️ Manamune/Muramana nerf

🏆 Leaderboard changes

🧑‍🤝‍🧑 Matchmaking adjustments pic.twitter.com/UCzagSRGlx — League of Legends: Wild Rift (@wildrift) November 14, 2020

Wild Rift ne sera pas une copie de LoL : “Nous ne comptons pas reproduire la version PC de League of Legends à l’identique, puisque notre carte est différente, nous sommes limités en termes de performance, les systèmes de dragons sont différents, etc. Malgré tout, nous souhaitons que les joueurs de League puissent profiter de leur connaissance de la Faille de l’invocateur sur Wild Rift. Nous espérons y parvenir en gardant les aspects principaux des futurs systèmes de la Faille élémentaire et des âmes de dragon similaires à League of Legends sur PC. Vous avez peut-être aussi entendu parler de la refonte du système d’objets dans League of Legends sur PC. Même si nous sommes encore loin de l’adaptation de ces changements dans Wild Rift, nous prévoyons de remplacer bientôt le délai de récupération avec la future accélération de compétence prévue pour la version PC. Cette adaptation surviendra plus tôt, puisqu’elle nous permet de profiter rapidement de la suppression du plafond du délai de récupération à 40 %, sans trop d’efforts. Une fois ce changement implémenté, le système d’objets de Wild Rift ressemblera plus à celui de League of Legends sur PC en 2020 et profitera des mêmes possibilités qu’offre un délai de récupération illimité. Nous espérons que cela vous permettra de proposer des builds intéressants et uniques à Wild Rift !”

Un teaser pour la bêta ouverte de League of Legends : Wild Rift

League of Legends : Wild Rift est fin prêt à accueillir les joueurs d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord, d’Océanie, de Russie et CEI, de Turquie, du Vietnam et de Taïwan via de nombreux devices sur iOS et Android. A noter que les régions d’Amérique devront attendre l’année prochaine pour essayer le jeu de stratégie en 5vs5 avec de nouveaux contrôles et des parties rapides.