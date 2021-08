Le smartphone Enthusiast de Qualcomm et ASUS disponible en précommande

Le smartphone de Qualcomm et ASUS est disponible en précommande, un appareil pour les amoureux de la technologie.

Le marché du smartphone est aujourd’hui très bien fourni. Les fabricants sont nombreux, les modèles plus encore. Et il en arrive tous les mois de nouveaux. Aujourd’hui, un appareil très intéressant est disponible en précommande, un téléphone pensé et conçu par Qualcomm, avec l’aide d’ASUS. Présentation.

Le smartphone de Qualcomm et ASUS est disponible en précommande

Qualcomm est un nom que vous connaissez très probablement dans la mesure où l’entreprise fournit les puces qui équipent la majorité des smartphones du marché actuel. Cependant, la marque avait fait une annonce surprise il y a quelques semaines en révélant qu’elle travaillait avec ASUS à la conception de son propre smartphone.

Un appareil pour les amoureux de la technologie

L’entreprise a tenté de fabriquer un téléphone pour les enthousiastes, les amoureux de la technologie et de l’innovation pure. Autrement dit, il s’agit d’un appareil très haut de gamme, avec tout ce qui se fait de mieux. Si vous êtes intéressé(e), sachez que ce smartphone pas comme les autres est disponible dès à présent en précommande. Et comme vous pouvez vous en douter, la facture est assez salée : 1 500 $.

Pourquoi un tarif si élevé ? Pour celles et ceux qui n’auraient pas eu vent de l’annonce initiale de ce smartphone, sachez que le téléphone est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888, de 16 Go de RAM, de 512 Go de stockage, avec la prise en charge de la 5G. L’écran dispose d’une dalle AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2 448 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

En ce qui concerne les caméras, aucun compromis non plus n’a été fait sur ce point. On retrouve un module triple capteur avec un capteur principal de 64 MP, un téléobjectif de 8 MP et un capteur ultra-wide de 12 MP. Il y a aussi un capteur d’empreinte digitale à l’arrière, deux haut-parleurs stéréo et l’on retrouve dans la boîte une paire d’écouteurs true wireless Master & Dynamic.