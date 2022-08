Le Seigneur des Anneaux : Weta Workshop développe un nouveau jeu en collaboration avec Private Division

Private Division, le label d'édition de Take-Two Interactive, annonce un partenariat d'édition avec Weta Workshop pour créer une nouvelle expérience vidéoludique dans l'univers du Seigneur des Anneaux.

En 2014, Weta Workshop, société néo-zélandaise spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision, a ouvert les portes d’une division consacrée aux jeux interactifs et développe actuellement, avec l’aide de Private Division, un nouveau jeu se déroulant dans l’univers de la Terre du Milieu de feu J.R.R. Tolkien.

Wētā Workshop’s Interactive crew are delighted to be working with games publisher, @PrivateDivision on an upcoming project set in Middle-earth 🎮

We can’t say much about the game yet 🤫 but you can read about the partnership on our website: https://t.co/EuBNVfk9z4 pic.twitter.com/ZeU2HDMm54

— Wētā Workshop (@WetaWorkshop) August 15, 2022