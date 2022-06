Le Seigneur des Anneaux : les Orcs de la série télévisée ne seront pas en CGI

IGN dévoile en exclusivité les premières images des Orcs de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

Contrairement à la trilogie Le Hobbit composée de Un voyage inattendu, La Désolation de Smaug et La Bataille des Cinq Armées, Les Anneaux de Pouvoir d’Amazon Prime Video n’utilisera pas de technologies numériques comme la computer-generated imagery (CGI) pour mettre en scène les Orcs sur le petit écran. Tout comme La Communauté de l’anneau, Les Deux Tours et Le Retour du roi, les créatures ont été fabriqués en vrai par une équipée dirigée par le chef prothésiste Jamie Wilson : “Les temps ont beaucoup changé. Il y a vingt ans, on utilisait de la mousse latex, qui est une sorte de caoutchouc poreux, un matériaux spongieux avec une surface lisse ou au choix. C’était le bon temps. Mais c’était justement à la fin de tourner Le Seigneur des Anneaux quand nous avons fait notre toute première version silicone de Gimli. Après cela, il a pu porter du silicone, mais à présent c’est la norme. Donc les oreilles, les nez, les morceaux d’Orcs sont tous en silicone encapsulé, ce qui représente en gros deux couches de silicone avec une pièce amovible en silicone au milieu, de fait que lorsque c’est appliqué sur le visage d’un acteur, ils peuvent bouger et cela fonctionne. Cela prend aussi la même température que leur peau. Et on peut voir la transparence, ensuite vous peignez doucement par dessus, un peu comme du maquillage sur un humain plutôt que de sceller et de tartiner de peinture comme on le faisait avant.”

Les Orcs seront d’ailleurs physiquement différents de ceux des films : “On a beaucoup discuté de ce que cela représente d’être un Orc durant le Second Age. Il semblait approprié que leur aspect soit différent, au sein d’une Terre du Milieu du Second Age plus crue, plus sauvage, proche la fin du Premier Age. Quand on les découvre, ils ne sont pas encore organisé en armées, ils sont plus éparpillés et ils font de la récupération. C’est vraiment une époque différente de leur histoire globale“. La productrice exécutive Lindsey Weber précise : “J’adore le design de créatures, donc je suis très heureux d’en parler. JD et Patrick – les showrunners -, la toute première page de leur bible était sur les orcs. ils ont une vraie passion pour eux, ils aiment les effets pratiques avec des prothèses et la conception, et ils ont pensé qu’ils avaient besoin d’explorer vu que c’est le Second Age et des milliers d’années avant les événements du Troisième Age. C’était très important pour eux de les considérer comme leur propre culture et explorer leur monde à part entière.”

Des Orcs réalistes pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Si des effets spéciaux viendront sublimer les épisodes de la série Le Seigneur des Anneaux, les Orcs impressionneront les téléspectateurs grâce à un véritable sens du réalisme : “Quand ils sont proches de la caméra, les Ors utilisent beaucoup d’effets pratiques, presque exclusivement. Et quand l’équipe des effets spéciaux aide, on est plus nombreux ensemble que sur n’importe quelle production de film que vous pourriez trouver dans le monde. C’est comme ça qu’ils sont, quand ils débarquent pour faire leur magie. On s’est beaucoup préparé pour savoir à l’avance quel acteur serait le plus proche de la caméra et ils ont travaillé dessus, et quand on prend du recul, ils ont des systèmes plus simples pour parfois permettre ce genre de choses juste parce que c’était important pour nous d’avoir les Orcs comme s’ils étaient présents devant la caméra histoire de mettre tout le monde dans l’ambiance et que ça donne l’impression qu’on a vraiment tourné.“