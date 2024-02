Le saviez-vous : voici le téléphone le plus vendu de tous les temps

Le téléphone le plus prisé d'une époque révolue.

Tl;dr Le téléphone le plus vendu est le Nokia 1100.

Les téléphones économiques sont les plus utilisés.

Le Nokia 1100 était conçu pour les marchés émergents.

Les smartphones les plus vendus sont l’iPhone 6 et le 6 Plus.

La suprématie méconnue du Nokia 1100

Dans l’arène des smartphones, le géant finlandais Nokia a gravé son nom en lettres d’or. Son légendaire Nokia 1100, malgré son apparence modeste, détient à ce jour le titre du “téléphone le plus vendu”, avec plus de 250 millions d’unités expédiées depuis son lancement en 2003.

Les téléphones économiques : un choix de prédilection

Si les smartphones haut de gamme font les grands titres, ce sont les téléphones à budget modéré qui occupent le plus les poches du grand public. Ces appareils répondent aux besoins essentiels des utilisateurs, offrant des performances solides avec un ensemble de fonctionnalités satisfaisantes, le tout pour un prix abordable.

Une conception révolutionnaire pour l’époque?

Le Nokia 1100, lancé en août 2003, a été spécialement conçu pour les marchés émergents tels que la Russie, l’Inde et la Chine. Il offrait :

un affichage monochrome de 96×65,

un design antipoussière,

une messagerie vocale et texte avec une capacité de 50 messages,

une capacité de stockage de 50 contacts,

et une batterie remplaçable avec une autonomie de 400h en veille.

Les géants d’aujourd’hui en comparaison

En termes de ventes de smartphones, les iPhone 6 et 6 Plus d’Apple détiennent la pole position avec plus de 220 millions d’unités vendues. En ce qui concerne le top 10 des téléphones les plus vendus, Nokia et Apple se partagent les places, avec quatre appareils Nokia et six iPhone.