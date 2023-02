Voici le nouveau logo de Nokia (et ça veut dire beaucoup)

Nokia annonce un tout nouveau logo, reflet d'un profond changement de stratégie.

Pour la toute première fois en près de soixante ans, celui qui fut autrefois un géant du marché du mobile, Nokia, change son emblématique logo. Ce dimanche, avant l’ouverture officielle du Mobile World Congress de Barcelone, l’entreprise a dévoilé une toute nouvelle identité pour sa marque, et c’est un changement conséquent. Adieu la police iconique et le “Yale blue” qui composait la couleur principale. La société a préféré opter pour un look qui se veut plus moderne et numérique.

“Nous mettons à jour notre stratégie et, en tant que catalyseur clé, nous donnons un coup de jeune à notre marque pour refléter qui nous sommes aujourd’hui : un leader de l’innovation technologique pour les entreprises qui façonne le futur, là où les réseaux rencontrent le cloud”, déclarait Nokia dans un post sur son blog attribué à son PDG Pekka Lundmark. “Dans l’esprit de la plupart des gens, nous sommes encore une marque mobile à succès, mais ce n’est Nokia aujourd’hui”, déclarait-il à Bloomberg. “Nous voulons lancer une nouvelle marque qui se concentre sur les réseaux et sur la digitalisation industrielle, ce qui est totalement différent de notre héritage de l’industrie du mobile.”

Reflet d’un profond changement de stratégie

Est-ce la fin d’un log que tant et tant de personnes connaissent et aiment ? Pas nécessairement. Vous vous en souvenez peut-être, la division smartphone de Nokia n’a plus vraiment fait partie de Nokia depuis l’acquisition de la division Appareils et Services de l’entreprise en 2014 par Microsoft – un échec désastreux à 7 milliards de dollars -. Après que le géant de la tech s’en est officiellement lavé les mains en 2016, HMD Global, une société fondée par d’anciens cadres de Nokia, rachetait les droits d’utilisation de la marque Nokia pour des smartphones et tablettes. Ce qu’elle fait depuis lors. L’entreprise a même annoncé son dernier appareil en date, le G22, juste hier, avant cette annonce. Et ce téléphone affiche le logo Nokia “classique”. Engadget a contacté HMD Global pour savoir si l’entreprise prévoyait de continuer d’utiliser ce logo. À suivre !