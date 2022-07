Le satellite CAPSTONE de la NASA ne répond plus

La NASA a perdu le contact avec son satellite CAPSTONE, voilà qui n'est pas de bon augure pour sa mission Artemis.

La NASA a perdu le contact avec CAPSTONE, un petit satellite qui avait quitté l’orbite de la Terre le 4 juillet. CAPSTONE est un satellite cubique de seulement 25 kg qui se dirige vers la Lune dans le cadre d’un projet de la NASA visant à faire revenir l’Homme sur la surface lunaire pour la première fois depuis plus de 50 ans.

La NASA a perdu le contact avec son satellite CAPSTONE

Le petit satellite a cessé de communiquer avec les ingénieurs le 4 juillet dernier, peu après avoir été déployé depuis une fusée Electron et avoir quitté l’orbite terrestre. Un porte-parole de la NASA déclarait à Space.com que l’équipe avait toutes les informations de trajectoire nécessaires concernant CAPSTONE et qu’elle tentait de rétablir le contact avec son satellite.

“Si besoin, la mission a suffisamment de carburant pour reporter la manœuvre de correction de trajectoire post-séparation initiale pendant plusieurs jours”, déclarait le porte-parole.

Voilà qui n’est pas de bon augure pour sa mission Artemis

CAPSTONE a passé six jours à acquérir de la vitesse en orbite à bord d’un booster Rocket Lab Electron et avait finalement été déployé le 4 juillet, en direction de la Lune. CAPSTONE doit entrer dans une orbite de halo quasiment rectiligne autour de la Lune le 13 novembre prochain, ce qui servira de test pour la mission Artemis de la NASA. Avec Artemis, la NASA veut installer une station spatiale baptisée Lunar Gateway sur l’orbite lunaire, laquelle servirait de base flottante pour les visiteurs lunaires tout équipée, avec des quartiers d’habitation et un laboratoire.

La NASA doit normalement lancer sa mission Artemis 1 entre le 23 août et le 6 septembre prochain avec le déploiement d’un module Orion non habité, lequel se placera en orbite autour de la Lune et fournira des données concernant la manière dont le voyage pourrait affecter le corps humain. Après cela, quatre astronautes décolleront pour le satellite lunaire. Enfin, quelque temps après 2025, la NASA enverra de nouveau des hommes et des femmes sur la Lune.