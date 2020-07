Le Samsung Galaxy Z Flip 5G est officiel

Samsung est parmi les premiers fabricants de smartphones à s'être lancé sur le marché des appareils dotés d'un écran pliable. Son Galaxy Z Flip avait fait forte impression. Voici aujourd'hui une nouvelle variante, le Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Il y a quelque temps, Samsung annonçait son Galaxy Z Flip, la deuxième incursion du géant sud-coréen dans ce monde encore largement inexploré qu’est celui du smartphone avec écran pliable. Ce modèle proposait cette fois un format “à clapet”. Pourtant lancé en 2020, l’appareil n’était pas compatible 5G mais des rumeurs évoquaient l’arrivée prochaine d’une variante 5G. La voici aujourd’hui.

Samsung officialise son Galaxy Z Flip 5G

Celles et ceux qui attendaient la version 5G de ce Galaxy Z Flip seront probablement intéressé(e)s d’apprendre que Samsung vient d’officialiser le Galaxy Z Flip 5G. Comme son nom l’indique, il ne s’agit ni plus ni moins que d’un Galaxy Z Flip classique auquel on a ajouté le support de la connectivité 5G.

Autrement dit, la fiche technique reste sensiblement identique. La principale différence est à retrouver au niveau du processeur. Ainsi, au lieu d’être propulsé par une puce Qualcomm Snapdragon 855+, ce Galaxy Z Flip 5G embarque une puce Snapdragon 865. Pour le reste, on retrouve le même écran AMOLED de 6,7 pouces, la double batterie de 3 300 mAh, un capteur d’empreinte digitale monté à l’arrière et la même configuration des modules caméras que la version non 5G.

Changement de processeur pour la 5G et une bonne surprise côté tarif

La bonne surprise est à chercher finalement du côté du tarif. En effet, ce modèle 5G n’est pas (beaucoup) plus cher que la version non 5G. Le Samsung Galaxy Z Flip 5G sera proposé à partir de 1 449,99$, contre 1 380$ pour la version classique, à partir du 7 août prochain.