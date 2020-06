Le Samsung Galaxy Fold 2 dirait adieu à l’encoche et passerait au trou dans l’écran

Les smartphones ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment au niveau de leur design. L'on a par exemple vu apparaître l'encoche sur l'écran, abritant le capteur photo entre autre. Aujourd'hui, les fabricants lui préfèrent le trou dans l'écran.

Nombreux furent les fabricants de smartphones à railler Apple lorsque la marque lançait l’iPhone X avec son encoche dans l’écran. Une manière parmi d’autres d’accueillir la caméra frontale et autres capteurs. Cela étant dit, rapidement, on a vu l’encoche apparaître chez divers constructeurs. Samsung avait même opté pour une encoche plus encore encore qu’à l’accoutumée avec son Galaxy Fold.

Samsung aurait opté pour un trou dans l’écran de son Galaxy Fold 2

Toujours est-il que celles et ceux qui n’étaient pas fan de cette impressionnante encoche sur le smartphone pliable du géant sud-coréen devrait pouvoir se satisfaire de la deuxième génération. En effet, si l’on en croit un tweet de Ice Universe, le design devrait changer avec le Galaxy Fold 2. Dans son tweet, un rendu du supposé Galaxy Fold 2. Et au lieu d’une encoche, un design aujourd’hui plus familier à base de poinçon dans l’écran, comme le fait le géant asiatique avec ses autres flagships.

Exit donc l’énorme encoche du premier modèle

Certes, certains pourraient encore trouver le trou dans l’écran plutôt désagréable à l’œil mais il faut reconnaître que c’est bien mieux que ce la marque utilisait sur le Galaxy Fold premier du nom. Pour l’heure, nul ne sait quand ce nouveau smartphone pliable sera annoncé mais il est tout à fait possible, et assez probable en vérité, que l’officialisation ait lieu en même temps que celle du Galaxy Note 20, dans quelques mois. Plusieurs rumeurs suggèrent aussi que le tarif de la bête pourrait être plus faible que celui de son prédécesseur, notamment dans la mesure où il n’embarquerait que 256 Go de stockage de base contre 512 Go pour la première génération. À suivre !