Le roguelike culte Dungeon of the Endless est gratuit sur Steam. Parfait pour patienter jusqu'à la sortie de Endless Dungeon.

Comment peut-on créer une importante communauté autour de la suite spirituelle d’un jeu vidéo ? La réponse la plus simple est probablement la suivante : en s’assurant que tout le monde a joué au jeu original. Sega et Amplitude Studios ont ainsi décidé de rendre leur jeu Dungeon of the Endless gratuit sur Steam avant que sa suite, Endless Dungeon, n’arrive le 19 octobre prochain.

Dépêchez-vous, vous n’avez que jusqu’au 27 juillet pour le récupérer. Vous pouvez aussi télécharger les deux packs DLC via le hub communauté “tant qu’il y en a”, selon les développeurs. À noter, le jeu est disponible sur PC et Mac, mais il ne fonctionnera malheureusement pas sur les Mac fonctionnant sous macOS Catalina ou plus récent.

Dungeon of the Endless avait attiré l’attention en mélangeant de nombreux genres, y compris le roguelike (une baston brutale à travers des donjons générés dynamiquement), le jeu de rôle classique, la stratégie en petit groupe et le tower defense. Vous dirigez une équipe qui doit défendre son vaisseau spatial qui s’est écrasé contre une horde d’ennemis tout en explorant un donjon qui semble sans fin. Aucun élément du jeu n’est vraiment complexe, mais tout gérer en même temps peut être exigeant.

Parfait pour patienter jusqu’à la sortie de Endless Dungeon

Endless Dungeon reste un jeu hybride, mais cette suite est davantage tournée vers le jeu de tir, avec une progression plus subtile à la roguelite qui vous permet de conserver certains éléments chaque fois que vous échouez. Le multijoueur a par ailleurs été totalement réécrit. Si vous dirigez toujours une équipe en mode solo, vous pouvez inviter deux amis à vous rejoindre. Si cette suite est plus accessible que le premier opus, le jeu devrait tout de même proposer une vraie difficulté. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5 et Xbox Series X|S. Une bêta fermée doit avoir lieu en septembre, accessible à celles et ceux qui ont précommandé la Last Wish Edition.