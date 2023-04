Le Rode Streamer X combine une interface audio avec une carte d’acquisition externe

Rode étoffe sa gamme autour du streaming avec le Streamer X, et le Rodecaster Duo, pour l'audio uniquement.

Lorsque Rode a commencé à proposer sur le marché des accessoires audio spécifiques pour le gaming à la fin de l’année dernière, deux des droits produits annoncés par la marque, lex XDM-100 et XCM-50 venaient reprendre les designs existants. Le tout dernier accessoire Rode X en date, le Streamer X, offre quelque chose de différent. L’appareil combine une interface audio avec une carte d’acquisition externe.

Rode étoffe sa gamme autour du streaming avec le Streamer X

Vous pouvez ainsi connecter des microphones et des casques XLR et niveau ligne sur le Streamer X, avec un préamp Rode Revolution intégré offrant toute la puissance nécessaire. Dans le même temps, l’appareil peut aussi capturer et diffuser de la vidéo en 4K à 30 images par seconde ou en 2K à 60 images par seconde. Il y a aussi un mode video passthrough jusqu’à 4K et 60 images par seconde ou 2K et 120 images par seconde.

Sur l’avant de l’accessoire, on trouve un ensemble de quatre boutons personnalisables que vous pouvez définir pour déclencher des sons ou des actions particulières sur votre ordinateur. Deux ports USB-C vous permettent par ailleurs de connecter le Streamer X sur deux PC différents en même temps. Nativement, l’appareil est pleinement compatible avec la suite d’outils logiciels de Rode, y compris Unify, Rode Central et Rode Connect.

et le Rodecaster Duo, pour l’audio uniquement

Par ailleurs, Rode a aussi annoncé le Rodecaster Duo, une nouvelle interface audio qui rassemble toutes les fonctionnalités que l’on pouvait trouver dans le Rodecaster Pro II, mais dans un boîtier bien plus compact. Cela signifie qu’il devrait être capable de gérer les microphones les plus demandeurs en énergie sans avoir besoin d’un rehausseur de signal, et la connectivité Bluetooth est de la partie pour le suivi audio.

Rode n’a pas dévoilé les tarifs ni du Streamer X ni du Rodecaster Duo, mais déclarait que les deux appareils arriveraient dans les semaines à venir. À suivre !