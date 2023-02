Le Realme GT Neo5 se recharge de 0 à 20 % en 80 secondes

Le Realme GT Neo5 peut se recharger jusqu'à 240 W : 9,5 minutes pour charger la batterie de 4 600 mAh de 0 à 100 %.

Vous vous souvenez du smartphone Redmi qui se recharge à 210 W ? Un autre concurrent chinois vient lui volet la vedette avec une recharge à 240 W. Le Realme GT Neo5 peut apparemment recharger sa batterie de 4 600 mAh de 0 à 20 % en 80 petites secondes, ou de 0 à 50 % en quatre minutes ou de 0 à 100 % en seulement 9,5 minutes. Si l’on prend en compte le mAh par minute, Realme fait mieux que le Redmi 12 Discovery Edition et ses 9 minutes, avec une batterie de “seulement” 4 300 mAh.

La fonctionnalité de recharge rapide SuperVOOC 240 W de Realme est possible grâce à un adaptateur dual-GaN extrêmement compact couplé à un câble USB-C propriétaire pouvant délivrer du 20 V / 12 A. Celui-ci est ensuite converti en 10 V / 24 A par trois puces de 100 W avant d’atteindre la batterie – une implémentation similaire à Redmi -. L’adaptateur est aussi compatible avec l’USB-PD jusqu’à 65 W, ainsi que les solutions existantes basées sur Qualcomm QC et Oppo VOOC – le précédent record pour cette dernière était de 150 W -. Realme affirme par ailleurs que même après 1 600 cycles (soit environ 4 années d’utilisation), la batterie ne perd pas plus de 20 % de sa santé initiale.

Le Realme GT Neo5 a une jolie petite décoration à l’arrière, sous le verre autour du Snapdragon 8+ Gen 1, avec un anneau RGB lumineux, lequel peut être personnalisé avec 25 couleurs pour des scènes différentes. Tout ceci est entouré du système NFC, à droite du module photo. En parlant de ce dernier, il se compose d’un objectif principal de 50 MP (capteur Sony IMX890 et stabilisation optique), d’un ultra-wide de 8 MP et d’un macro de 2 MP.

À l’avant, un écran AMOLED de 6,74 pouces, 2 772 x 1 240 pixels, jusqu’à 144 Hz, mais avec un taux d’échantillonnage tactile à 1 500 Hz, appréciable pour le jeu vidéo. On retrouve par ailleurs un capteur d’empreinte digitale sous l’écran et un objectif selfie de 16 MP avec un poinçon. Il y a aussi un émetteur infrarouge sur le haut, des haut-parleurs stéréo et un système de dissipation thermique 8 couches. Tout ceci disponible en noir, blanc ou violet, avec un verre dépoli à l’arrière.

Le Realme GT Neo5 est déjà disponible en Chine en deux variantes : une avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 3 199 yuans (environ 440 €), mais grimper jusqu’à 1 To de stockage ne fait monter la facture qu’à 3 499 yuans (480 €). Il y a aussi une variante avec une batterie de 5 000 mAh, et une recharge limitée à 150 W, entre 2 499 yuans (340 €, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage) et 2 899 yuans (400 €, 16 Go de RAM et 256 Go de stockage).

Le Realme GT Neo5 sortira des frontières chinoises “bientôt”, sans davantage de précision. Ceci étant dit, la fonctionnalité SuperVOOC 240 W fera son introduction sur le marché international sur un autre smartphone très attendu, le Realme GT3, qui arrivera avant la fin du mois.