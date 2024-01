Le projet de série TV live-action Final Fantasy 14 est officiellement mort

Selon son producteur, l’ampleur considérable du projet représentait un obstacle insurmontable.

L’espoir d’une série télévisée en direct basée sur Final Fantasy 14 s’est évanoui. C’est ce qu’a déclaré Dinesh Shamdasani, co-fondateur de Hivemind, une des sociétés de production impliquées dans le projet.

Une proposition promettante, incluant un script pilote de Ben Lustig et Jake Thornton ainsi qu’un planning pour plusieurs saisons, a été “rejetée d’une manière générale”, selon les mots de Shamdasani. La logistique nécessaire pour réaliser le projet dans toute son ampleur s’est avérée dissuasive pour les éventuels investisseurs.

Le géant de l’e-commerce, Amazon, qui a dépensé un milliard de dollars dans une série télévisée Le Seigneur des Anneaux, a semble-t-il été le plus proche de financer le projet avant de finalement y renoncer.

Dead. We took around a fantastic pilot script by Ben Lustig & @jakethornton along with a multi-season plan they built with our show runners but got rejected across the board. The size and scale needed to do it right proved too much for anyone to want to risk. Amazon came closest.

— Dinesh Shamdasani (@dinesh_s) January 23, 2024