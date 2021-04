Le projet de MMORPG Le Seigneur des Anneaux d’Amazon a été annulé

La saga de Tolkien Le Seigneur des Anneaux a beaucoup plu à Amazon. Le géant travaille sur une série TV et travaillait sur un MMORPG dans cet univers si riche.

Les grandes sagas littéraires permettent souvent aux lecteurs de se plonger à corps perdu dans ces univers hauts en couleur. L’oeuvre de J.R.R. Tolkien permet justement ce genre d’immersion. Les films de Peter Jackson furent un énorme succès et Amazon entend bien poursuivre dans cette voie avec son projet de série TV. Le géant américain a cependant eu moins de chance avec son projet de MMORPG autour de cet univers.

Amazon annule son projet de jeu Le Seigneur des Anneaux

J.R.R. Tolkien a réalisé un formidable travail en imaginant tout l’univers du Seigneur des Anneaux. Il y a énormément de matière pour de nombreuses adaptations. Alors, lorsque Amazon annonçait que, en plus de travailler sur une série TV autour de cet univers, le géant américain travaillait aussi sur un MMORPG Le Seigneur des Anneaux, on se disait que c’était finalement tout à fait censé. Ou tout du moins assez “facile”.

Un nouveau coup dur pour le géant américain et les jeux vidéo

Malheureusement, il semblerait que l’ogre du e-commerce ait décidé de cesser le développement de ce jeu. L’information a été confirmée par un porte-parole d’Amazon à Bloomberg qui a déclaré que la décision avait été prise parce qu’Amazon n’était pas en mesure de garantir les conditions de lancement du jeu. Le porte-parole déclarait notamment qu’Amazon n’avait “pas pu garantir les conditions pour poursuivre avec ce projet. Nous adorons la licence Le Seigneur des Anneaux et nous sommes déçus de ne pas pouvoir proposer ce jeu aux joueurs.”

Pour celles et ceux qui s’interrogeraient quant à cette annulation, sachez que cela aurait à voir avec Tencent. Depuis l’acquisition de Leyou par Tencent en décembre dernier – Leyou étant le studio qui travaillait avec Amazon sur le jeu -, il y avait des disputes contractuelles entre Amazon et Tencent, à tel point que cela a conduit à l’annulation pure et simple du projet.

C’est en tout cas très dommage, a fortiori quand on sait que cela fait environ deux ans maintenant que le jeu avait été annoncé et que les fans devaient être nombreux à attendre ce titre. Et c’est un nouveau revers pour Amazon sur le marché des jeux vidéos, un segment sur lequel le géant s’est lancé en 2014.