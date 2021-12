Le prochain iPhone SE attendu pour le premier trimestre 2022

L'iPhone SE troisième génération arriverait au trimestre 2022. Ce serait l'iPhone 5G le moins cher au catalogue.

Si les rumeurs sont avérées, en 2022, Apple ne devrait plus lancer d’iPhone mini. Cela signifie que, si d’aventure vous souhaitez acquérir un iPhone d’entrée de gamme, ou tout du moins un iPhone à un tarif abordable, alors il ne vous resterait plus que l’option de l’iPhone SE. Et selon les derniers rapports en date, le prochain iPhone SE devrait arriver durant le premier trimestre 2022.

L’iPhone SE troisième génération arriverait au trimestre 2022

C’est tout du moins ce qu’annonce l’entreprise spécialisée TrendForce qui semble croire que la firme de Cupertino pourrait annoncer un nouvel iPhone SE dans le courant du premier trimestre 2022. La dernière fois que la marque à la pomme a proposé un iPhone SE, c’était en 2020, et le lancement avait eu lieu en avril, précisément. Apple n’a pas commercialisé de nouveau modèle en 2021, il est donc assez logique de penser que 2022 pourrait être l’année d’une nouvelle génération pour cette famille d’appareils.

Ce serait l’iPhone 5G le moins cher au catalogue

D’après les propres mots de TrendForce, “en termes de développement produit, Apple restera sur son planning de lancer son iPhone SE de troisième génération durant le premier trimestre 2022 et quatre modèles d’une nouvelle génération durant le second semestre 2022. L’iPhone SE troisième génération devrait être un instrument majeur pour aider Apple à établir une réelle présence sur le marché des smartphones 5G milieu de gamme. Son volume de production pour 2022 devrait atteindre 25 à 30 millions d’unités.”

Toujours selon les rumeurs, cet iPhone SE nouvelle génération devrait être compatible 5G. Autrement dit, celles et ceux qui voudraient un iPhone 5G mais qui ne souhaitent pas débourser la somme demandée pour un modèle flagship, voilà qui pourrait être une bonne alternative. Le design de ce modèle devrait toujours puiser son inspiration de l’iPhone 8 et il devrait être équipé d’un écran 4,7 pouces et de Touch ID, avec une puce plus performante, logiquement, que le précédente génération.