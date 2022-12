Le président d’Activision Blizzard quitte l’entreprise pour diriger le Bored Ape Yacht Club

Le président d'Activision Blizzard rejoint Yuga Labs. Il travaillera à développer son métavers et un vaste MMORPG dans le web3.

Daniel Alegre, président et directeur des opérations d’Activision Blizzard, quittera l’entreprise après trois ans à la fin du premier trimestre 2023 pour “poursuivre une nouvelle opportunité”. Et cette opportunité consistera à diriger Yuga Labs, la société mère des NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC).

Le président d’Activision Blizzard rejoint Yuga Labs

Yuga Labs a annoncé récemment Daniel Alegre allait rejoindre l’entreprise en tant que PDG, remplaçant Nicole Muniz. Cette dernière était impliquée avec les fondateurs de BAYC depuis la phase de lancement initial en avril 2021 et restera proche de l’entreprise, en tant que partenaire et conseillère stratégique.

Le BAYC est l’un des plus gros projets de jetons non fongibles, et des plus réussis aussi, que l’on ait pu voir durant l’explosion des crypto-monnaies de l’année dernière. Les NFT sont des tokens uniques liés à un œuvre numérique – dans le cas du BAYC, une image d’un singe cartoon – pour preuve de propriété. Les possesseurs de BAYC peuvent échanger leurs NFT, certains se sont revendus plusieurs millions de dollars. D’autres possesseurs de BAYC, comme l’acteur Seth Green, ont créé une propriété intellectuelle autour de leur NFT, ce que permet de faire Yuga Labs.

Il travaillera à développer son métavers et un vaste MMORPG dans le web3

Mais alors, que pourrait bien faire un ancien président de société de jeu vidéo dans une entreprise comme Yuga Labs ? Des jeux vidéo, évidemment. Yuga Labs ne cesse d’étoffer son portfolio NFT, acquérant d’autres projets, comme CryptoPunks, dans l’espoir de pouvoir bâtir un métavers. L’entreprise avait lancé un projet NFT de “terre virtuelle” en mai dernier, baptisé Otherside, qui marquera le premier pas de la société dans le métavers. Yuga Labs voudrait aussi faire de Otherside un MMORPG qui intègre le BAYC et d’autres projets NFT.

Daniel Alegre n’est pas la seule embauche d’un expert du jeu vidéo. En septembre dernier, l’entreprise s’était offert les services de Spencer Tucker, spécialiste du jeu mobile, en tant que directeur des jeux. Ceci étant dit, Yuga Labs aura fort à faire si elle souhaite réussir dans l’industrie du jeu vidéo. Les jeux basés sur la blockchain ont des difficultés à décoller. Le jeu en ligne Axie Infinity, par exemple, fut très populaire, avant d’être piraté et de se faire voler un milliard de dollars. En dehors de l’écosystème blockchain, la communauté des joueurs voit d’un mauvais œil les NFT, au point de faire avorter certaines tentatives de géants de l’industrie.