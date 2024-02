Le Pentagone utilise l’IA du Projet Maven pour cibler les frappes aériennes

Un représentant du Pentagone a confirmé que les recommandations sont constamment vérifiées par du personnel humain.

Renforcement de l’utilisation de l’intelligence artificielle par l’armée américaine

Suite aux attaques du Hamas sur Israël le 7 octobre, l’armée américaine a intensifié son utilisation des outils d’intelligence artificielle (IA). C’est ce que révèle un rapport récent de Bloomberg. L’utilisation accrue de l’IA constituerait une réponse adaptée à la complexité croissante des conflits.

Le rôle des algorithmes de Machine Learning

Schuyler Moore, responsable de la technologie pour le commandement central des États-Unis, a expliqué que les algorithmes d’apprentissage automatique ont permis de cibler plus de 85 frappes aériennes au Moyen-Orient ce mois-ci. Les algorithmes auraient contribué à identifier les cibles pour ces frappes, effectuées par des bombardiers et des avions de chasse américains contre sept installations en Irak et en Syrie le 2 février.

Le projet Maven : de Google au Pentagone

L’utilisation d’algorithmes pour le ciblage a été développée dans le cadre du Projet Maven, un partenariat maintenant dissous entre le Pentagone et Google. Le projet a été à l’origine d’une vague de protestations parmi les employés de Google. Certains ont même démissionné pour exprimer leur désaccord avec l’implication de la société dans les programmes militaires.

L’interaction entre l’humain et l’IA

Moore a également précisé que les systèmes d’IA n’agissent jamais seuls. “Il n’y a jamais un algorithme qui fonctionne seul, qui tire une conclusion et qui passe à l’étape suivante.” a-t-elle affirmé. Chaque étape impliquant l’IA est constamment contrôlée et vérifiée par des experts humains, non seulement pour identifier des cibles potentielles mais aussi pour décider quelle tactique utiliser et quelles armes mettre en jeu.