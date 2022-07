Le OnePlus 10T 5G sera dévoilé le 3 août prochain, un appareil très attendu mais qui reste encore très mystérieux.

Les lancements de smartphones se suivent et se ressemblent, diront certains. Pour d’autres, chaque nouvel appareil, chaque nouvelle génération est un événement. Ces derniers seront probablement ravis d’apprendre que OnePlus dévoilera officiellement son OnePlus 10T 5G dans les jours à venir. Un appareil qui ne manque certainement pas d’arguments pour se placer parmi les plus puissants du marché actuel.

Le OnePlus 10T 5G sera dévoilé le 3 août prochain

Suite au lancement du OnePlus 10 Pro il y a quelques mois, OnePlus a annoncé qu’il lancerait un autre flagship durant cette année 2022. Le OnePlus 10T 5G fera ses grands débuts à New York City le 3 août prochain, à 16 h (heure française), et l’événement sera d’autant plus intéressant qu’il s’agira du premier événement en présentiel pour la marque depuis 2019.

Un appareil qui reste encore très mystérieux

Le principal argument de vente de ce flagship sera à n’en point douter la présence de la toute dernière, et plus puissante à ce jour, en date puce de Qualcomm, la plate-forme Snapdragon 8+ Gen 1 Mobile Platform. Comme nous l’avions déjà explicité, cette puce promet des performances en hausses et une meilleure autonomie aux appareils Android en profitant, avec notamment une amélioration des vitesses de calcul de 10 % et une réduction de 30 % de la consommation. Xiaomi annonçait aussi récemment que son smartphone Redmi K50 arriverait bientôt, équipé de cette même puce.

Ce nouveau smartphone OnePlus sera par ailleurs doté de OxygenOS 13, la version OnePlus d’Android 13. Et avec les fonctionnalités proposées par Google dans cette version Android 13, OnePlus lui a ajouté quelques nouveautés de sa création, avec notamment une personnalisation plus poussée encore de l’interface, un design plus homogène, etc. Le OnePlus 10T 5G devrait être lancé aux quatre coins du globe, y compris en France. OnePlus n’a cependant dévoilé aucune autre spécification ni détail particulier autre que ce que l’on peut voir dans l’image ci-dessus.

Rendez-vous donc le 3 août à partir de 16 h pour tout savoir de ce OnePlus 10T 5G.