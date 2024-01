Le nouveau film du Seigneur des Anneaux doit éviter l’erreur fatale de deux autres adaptations de Tolkien

Les fans sont lassés des adaptations du Seigneur des Anneaux à cause des erreurs passées. Il est donc crucial que la Guerre des Rohirrim tire des leçons des précédentes adaptations de Tolkien. Pensez-vous qu'ils y parviendront ?

Tl;dr Les fans sont lassés des adaptations du Seigneur des Anneaux.

Le prochain film, War of the Rohirrim, doit tirer les leçons des précédents.

Les changements de canon ont nui aux films précédents.

War of the Rohirrim doit rester fidèle à l’œuvre de Tolkien.

Un nouvel espoir pour la Terre du Milieu

La lassitude s’est installée chez les fans du Seigneur des Anneaux. Les erreurs passées des adaptations de l’œuvre de J.R.R. Tolkien ont laissé des traces. Pourtant, l’annonce du prochain film, The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim, suscite l’intérêt. Mais pour réussir, il devra tirer les leçons de ses prédécesseurs controversés.

Une adaptation différente

Prévu pour le 13 décembre 2024, The War of the Rohirrim sortira des sentiers battus. Contrairement aux films de Peter Jackson ou à la série The Rings of Power de Prime Video, ce film sera un anime dirigé par Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell). Il explorera un segment peu connu de l’histoire de la Terre du Milieu, centré sur Helm Hammerhand, un roi légendaire de Rohan. Toutefois, ce projet n’est pas sans risques.

Respecter le canon de Tolkien

Les changements apportés au canon de l’œuvre originale ont souvent suscité la controverse. Les fans, attachés à l’univers riche créé par Tolkien, se montrent critiques face aux adaptations qui contredisent son écriture. Si Peter Jackson a réussi à jongler avec le canon de manière appréciée par la majorité pour sa trilogie du Seigneur des Anneaux, il n’a pas su reproduire cet équilibre pour The Hobbit. Quant à la série The Rings of Power, elle a été largement critiquée pour ses modifications du canon.

Fidélité à l’œuvre de Tolkien

Le défi de The War of the Rohirrim est de taille : satisfaire des fans déjà déçus par les dernières adaptations. Le format anime, qui propose une version différente de la Terre du Milieu, pourrait ne pas plaire à tous. Il est donc impératif que le film reste fidèle à ce que l’auteur a écrit sur cette période de l’histoire de Rohan.

Helm Hammerhand a vécu pendant le Troisième Âge de la Terre du Milieu, une période relativement peu explorée. Pourtant, The War of the Rohirrim devra éviter de répéter les erreurs de The Rings of Power et respecter au mieux le matériel source.