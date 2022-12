Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, un changement dans le casting et de nouvelles têtes

Joseph Mawle est remplacé par Sam Hazeldine pour incarner Adar, chef des Orques, dans la deuxième saison de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

La décision de procéder à un recasting avec Sam Hazeldine pour Adar pour Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a été prise il y a plusieurs mois par Amazon, et Joseph Mawle n’a participé à aucun des événements promotionnels de la série télévisée dans le monde. Parmi les autres nouveaux membres du casting de la deuxième saison figurent Gabriel Akuwudike (Hanna), Yasen “Zates” Atour (The Witcher), Ben Daniels (Jupiter’s Legacy), Amelia Kenworthy, Nia Towle (Persuasion) et Nicholas Woodeson (Silent Witness).

Season 2 of LOTR #TheRingsOfPower has added seven actors in recurring roles. Sam Hazeldine, Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Amelia Kenworthy, Nia Towle, and Nicholas Woodeson have joined the cast. The second season is currently in production in the UK. pic.twitter.com/qWkf91zJKO — The Rings Of Power (@TheRingsofPowre) December 1, 2022

Vernon Sanders, responsable des programmes télévisés mondiaux d’Amazon Studios, a déclaré :

Depuis sa création, Les Anneaux du Pouvoir rassemble les spectateurs autour de la magie et des merveilles de la magnifique Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. À ce jour, la première saison est la première série originale d’Amazon Prime Video dans toutes les régions et a été regardée par plus de 100 millions de personnes dans le monde entier, un véritable succès mondial qui témoigne de la nature universelle des récits puissants. Nous souhaitons la bienvenue à ces merveilleux acteurs dans notre “fraternité” et nous avons hâte de raconter d’autres histoires incroyables du Second Âge dans la deuxième saison.

Dans les coulisses de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir

Développée par J.D. Payne et Patrick McKay, la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir porte pour la toute première fois sur les écrans le légendaire Second Age de la Terre du Milieu de J.R.R. Tolkien. Actuellement en tournage, la saison 2 est produite par la même équipe (J.D. Payne et Patrick McKay, Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Charlotte Brandstrom, Kate Hazell, Helen Shang, Andrew Lee, Matthew Penry-Davey, Clare Buxton).