Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir deviendra plus sombre et plus effrayant avec la saison 2

Suite à la mise en lumière de la véritable identité de Sauron, un lot de trahisons et de nouveaux voyages attendent les fans du Seigneur des Anneaux pour la saison 2 de la série télévisée Les Anneaux de Pouvoir

La productrice exécutive Lindsey Weber de la série télévisée Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir pour Amazon Prime Video annonce la couleur pour la suite de son adaptation de l’univers fantastique de J.R.R. Tolkien :

La saison 2 sera fondamentalement différente dans la mesure où notre méchant principal est en liberté et fait ses affaires. Je pense qu’à certains égards, elle sera plus sombre, plus intense, peut-être un peu plus effrayante. Bien sûr, on retrouve les mêmes tonalités que dans la première saison, qui nous semblent fondamentales pour se sentir en Terre du Milieu, mais une fois que Sauron est ouvertement en mouvement et qu’il met ses plans à exécution, les choses deviennent plutôt intéressantes.

Elle rajoute :

Si le tournage de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir doit avoir lieu d’ici les prochaines semaines, Lindsey Weber estime qu’il sera moins long que celui de la saison 1 :

Ces premiers jours sont en quelque sorte un luxe pour nous parce que nous commençons tout juste et que les gars sont encore en train d’écrire, vous savez, de peaufiner le script de la saison 2, donc ils sont en train de rédiger tout ceci. Mais si vous attendez un peu, nous serons éparpillés dans des salles de montage, sur différents plateaux et dans différents lieux, avec différents réalisateurs et cinéastes, et des réunions de préparation et des réunions de postproduction et toutes ces choses, et c’est comme si vous deviez être une sorte de pieuvre et avoir un tentacule partout à la fois. Je pense aussi qu’au début de la saison 1, il y a tellement de choses nouvelles, et vous devez voir comment vos acteurs vont s’en sortir, comment le matériel va se sentir, et comment l’équilibre de tout cela fonctionne. En entrant dans la saison 2, nous avons l’avantage d’avoir construit ces relations, à la fois les relations des personnages et les relations de la distribution humaine réelle, et nous sommes les incroyables bénéficiaires de cette chose et d’être beaucoup plus loin sur la route.