Le nouveau film de Jerry Seinfeld met en scène une rivalité acharnée autour des Pop-Tarts

Netflix dévoile la bande-annonce d'Unfrosted: The Pop-Tart Story, un film écrit, réalisé et produit par son acteur principal, l'humoriste Jerry Seinfeld.

Unfrosted : l’histoire des Pop-Tarts par Jerry Seinfeld

Netflix a récemment levé le voile sur le trailer d’Unfrosted: The Pop-Tart Story. Ce projet ambitieux, réalisé et interprété par le comédien emblématique Jerry Seinfeld, sortira le 3 mai 2024 sur la plateforme de streaming. Le film nous propulse dans le Michigan des années 1960, où une rivalité acharnée oppose Post Cereal à Kellogg’s, deux géants de l’industrie alimentaire. L’enjeu ? La création d’un nouveau type de pâtisserie pour le petit déjeuner, destiné à révolutionner le marché.

Une bande-annonce prometteuse pour Unfrosted

La bande-annonce d’Unfrosted: The Pop-Tart Story débute par la vision surréaliste d’une Pop-Tart s’élevant d’un grille-pain, évoquant un véritable lancement de fusée. Elle présente ensuite l’émerveillement de Bob Cabana, incarné par Jerry Seinfeld, face à leur création dans le bureau de Kellogg’s. Le film promet une mise en scène comique de la rivalité entre les deux entreprises.

Unfrosted face à la concurrence des biopics de marque

Unfrosted: The Pop-Tart Story n’est pas le premier de son genre. En effet, de nombreux biopics de marques iconiques ont vu le jour récemment, notamment Air sur les Air Jordans, BlackBerry sur le célèbre téléphone mobile, Tetris sur le jeu vidéo culte et Flamin’ Hot sur les Cheetos éponymes. Ces films ont tous rencontré un succès critique et public avéré, comme en témoignent leurs scores sur Rotten Tomatoes.

Un casting de choix pour Unfrosted

Le film Unfrosted: The Pop-Tart Story peut compter sur un casting impressionnant. Outre Seinfeld, on y retrouve des figures respectées de l’industrie du cinéma comme Jim Gaffigan, Jack McBrayer, Amy Schumer, Christian Slater, James Marsden, Thomas Lennon, Bobby Moynihan, Max Greenfield, Bill Burr, Dan Levy, Hugh Grant et les nominés aux Oscars Maria Bakalova et Melissa McCarthy.