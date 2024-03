Le nombre réel de victimes de Paul Atreides en tant qu’Empereur dans Dune

L'ascension de Paul Atreides au rang d'Empereur dans Dune: Part Two marque un tournant majeur, mais son règne déclenche aussi une des périodes les plus sanglantes de l'histoire humaine.

Un règne sanglant

Dans l’œuvre culte Dune, Paul Atreides accède au trône impérial. Cependant, son règne marque une des périodes les plus meurtrières de l’histoire humaine. En effet, suite à une vague de fanatisme religieux, des légions de soldats Fremen loyaux à Paul déferlent sur la galaxie, éliminant ceux qui ne lui sont pas fidèles. Ainsi, Paul devient responsable de milliards de morts, se posant à la fois comme le héros et le méchant des premiers romans Dune.

Un sacrifice nécessaire

Paul n’est pas animé par un simple désir égoïste de pouvoir. Au contraire, il choisit délibérément ce chemin, malgré la connaissance de la destruction qu’il va engendrer. Pour lui, les 61 milliards de vies perdues représentent un sacrifice nécessaire pour éviter une catastrophe encore plus grande qui pourrait décimer l’espèce humaine. Dans sa vision, le coût humain de son règne est une partie intégrante d’un plan plus vaste pour sauver l’humanité de l’autodestruction.

Un univers en danger

Malgré l’ampleur des pertes humaines suite à la guerre sainte de Paul, les romans Dune ne précisent pas exactement quel pourcentage de la population totale cela représente. Cependant, il est possible d’estimer que l’humanité est largement répandue dans l’univers de Herbert. Si l’on prend en compte que l’empire de Paul compte environ 10 000 planètes individuelles et que chaque planète compte en moyenne 3 milliards d’habitants, la population totale de l’empire s’élevait à des trillions. Ainsi, les 61 milliards de morts pourraient représenter entre 2 et 5% de la population humaine totale.

Un avenir incertain

Même si l’univers de Dune est vaste, il est probablement impossible pour un livre ou un film de montrer efficacement l’ampleur du massacre de la guerre de Paul. Par conséquent, il est probable que Dune 3 adoptera une approche similaire à celle du roman de Frank Herbert et ne mentionnera le nombre de morts qu’en passant. Cela pourrait rendre le film plus subtil que Dune: Partie Deux, mais tout aussi efficace.