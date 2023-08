Le moteur de recherche de Brave peut désormais trouver des images et des vidéos. Petit à petit, Brave fait son nid.

Le moteur de recherche de Brave ne vous obligera plus à passer sur Bing ou Google pour trouver des photos ou des vidéos. L’entreprise a en effet introduit ces formats de requête dans Brave Search, pour vous aider à trouver des media tout en maintenant le même niveau de confidentialité et de liberté d’accès. Vous n’aurez pas à vous inquiéter d’être traqué pendant vos recherches ou risquer de passer à côté de contenu politiquement sensible puisé sur un autre moteur de recherche.

Vous aurez toujours la possibilité de continuer vos recherches chez un concurrent, du moins pendant un moment. Brave précise que certaines fonctionnalités de recherche, comme le filtrage par aspect ratio ou licence, ne sont pas encore prêtes. Le choix vous aide à obtenir les résultats que vous cherchez vraiment, pour peu que vous n’ayez aucun souci à utiliser un moteur majeur. Il est plus important d’avoir une “alternative claire” plutôt qu’une fonctionnalité égale absolue, selon Brave.

Tout le monde peut utiliser aujourd’hui le moteur de recherche de Brave sur le web, mais il est défini par défaut dans le navigateur de l’entreprise. Cette dernière espèce d’ailleurs pouvoir étendre sa portée en demandant aux utilisateurs de contribuer à un Web Discovery Project anonyme.

Arrivé récemment sur le marché des navigateurs, Brave avait lancé son propre moteur de recherche en 2021 et su se démarquer des concurrents orientés aussi vers la confidentialité comme DuckDuckGo en tentant d’empêcher l’utilisation d’index tiers. Brave a cessé d’utiliser celui de Bing en mai dernier. Cela vient retirer 7 % de résultats, mais confère aussi à Brave davantage de contrôle sur ces derniers.

Cette nouveauté ne permettra probablement pas à Brave de voir sa part de marché bondir. Le navigateur n’est d’ailleurs même pas présent dans les statistiques Statcounter. Brave n’inquiètera donc pas Chrome, Edge ou Safari, mais cela vient éliminer une objection majeure si vous êtes déterminé à réduire au maximum la collecte de vos données.