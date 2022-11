Le mod Levitation pour Half-Life Alyx ajoute 4 heures de jeu solo. Un gameplay et des niveaux très réussis.

Half-Life continue de passionner des millions de fans. Si ceux-ci semblent aujourd’hui résignés de voir un jour débarquer un troisième opus, cela n’empêche d’autres fans de proposer de nouveaux contenus. Avec Half-Life Alyx, par exemple, pour (re)découvrir le jeu en réalité virtuelle. Et voici qu’aujourd’hui arrive du contenu inédit pour cet opus.

Le mod Levitation pour Half-Life Alyx ajoute 4 heures de jeu solo

Deux ans après sa sortie, Half-Life Alyx reste une expérience de réalité virtuelle à nulle autre pareille. Il n’est donc pas surprenant d’apprendre que de nombreux joueurs en veulent davantage. Toujours davantage. Jusqu’à ce que Valge annonce une suite – ce qui pourrait prendre des années, si tant est qu’elle le fasse un jour -, c’est la communauté de modders qui œuvre à proposer du nouveau contenu aux fans. Heureusement, Levitation, un nouveau mod solo pour Half-Life Alyx, vient non seulement étendre l’histoire originale de Valve, mais propose aussi un gameplay très, très réussi.

Un gameplay et des niveaux très réussis

Ce mod gratuit propose entre trois et quatre heures de contenu additionnel, rien que cela, avec un nouveau doublage et des animations inédites. À l’heure d’écrire ces lignes, Levitation a une note parfaite de cinq étoiles pour 699 évaluations, avec de nombreux joueurs vantant le travail du concepteur de niveau FMPONE. Cette réponse positive est d’autant plus importante considérant que Levitation n’a été annoncé qu’en avril dernier. Sans en dévoiler trop concernant l’histoire, le mod voit le joueur envoyé dans la mystérieuse Section X de la Cité 17 enquêter sur un bâtiment en lévitation dans lequel deux membres de la Résistance ont disparu.

Vous pouvez télécharger Levitation en vous abonnant au mod via sa page Workshop. Une fois la Partie 1 installée, Steam téléchargera automatiquement les quatre autres parties pendant que vous jouez. À noter : il vous faut une copie de Half-Life Alyx et un casque de réalité virtuelle compatible pour pouvoir profiter de ce mod.