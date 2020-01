Le LG G9 pourrait embarquer un module 4 capteurs et conserver la prise jack

Les smartphones s'enchaînent, à un rythme très soutenu, et s'ils se ressemblent beaucoup, ils deviennent toujours plus performants, toujours capables d'en faire davantage. Les fans de LG attendent avec impatience le LG G9. Voici à quoi l'appareil pourrait ressembler.

LG a une approche assez simple pour lutter face à son grand rival coréen Samsung et sa gamme Galaxy S. La marque propose des flagships toujours très cohérents d’une génération à l’autre. OnLeaks et CashKaro dévoile aujourd’hui des rendus laissant entrevoir à quoi le très attendu LG G9 pourrait ressembler. Toujours dans cette optique, celui-ci semble beaucoup ressembler au G8X sur lequel on aurait réalisé quelques améliorations pratiques.

Un premier aperçu du futur LG G9 ?

En effet, si les rendus 3D partagés par OnLeaks et CashKaro sont avérés, il faut s’attendre à un module 4 caméras à l’arrière contre 2 jusqu’à présent. LG profiterait aussi de ce modèle pour rejoindre ce que propose aujourd’hui la majorité des fabricants sur leurs appareils haut-de-gamme, un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. L’écran, quant à lui, voit sa diagonale augmenter légèrement, passant de 6,7 à 6,9 pouces. Qui dit sûreté dans le design dit aussi conservation de l’encoche sur la façade avant, en haut de l’écran. Celle-ci semble avoir diminué, certes, mais elle est toujours présente… On aime ou on n’aime pas.

Quatre caméras à l’arrière, une prise jack et un design bien connu

L’une des caractéristiques intéressantes, cela dit, est le choix de LG de conserver sur ce G9, semble-t-il, la prise jack 3,5 mm, là où les prochains Samsung Galaxy S devraient le faire disparaître. Le LG G9 sera ainsi une option davantage viable pour celles et ceux qui n’aiment pas les dongles et autres casques/écouteurs Bluetooth. Personne ne sait encore précisément quand ce G9 sera présenté mais si LG s’en tient à son planning “habituel”, celui-ci pourrait faire son apparition durant le Mobile World Congress qui se tiendra du 24 au 27 Février. Difficile de savoir si cette approche prudente, dans le design comme les fonctionnalités, saura aider contre Samsung et parviendra à relancer LG sur le marché du mobile. Les temps sont durs pour la marque, toute aide est la bienvenue. À suivre !