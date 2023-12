Le jeu préféré des streameurs Twitch fait fureur sur Steam

Le dernier succès majeur de Steam est un véritable outsider, mais son ascension fulgurante en l'espace d'un mois démontre son attrait indéniable. Vous vous demandez quelle est cette nouvelle sensation incontournable ?

Tl;dr Le jeu Lethal Company fait un carton sur Steam.

Il a atteint le sommet des ventes un mois après sa sortie.

Le jeu a reçu 98% d’avis positifs parmi environ 90.000 critiques.

Malgré sa simplicité, Lethal Company de Zeekerss offre une expérience coopérative attrayante.

Lethal Company : un phénomène surprenant sur Steam

Qui aurait cru qu’un jeu aussi singulier que Lethal Company, affiché à 9,75 euros, aurait pu devenir un véritable phénomène sur la plateforme de jeux vidéo Steam ? En dépit de sa nature indépendante et de son financement limité, il a su tirer son épingle du jeu, à l’instar de Among Us en 2020, et se hisser au sommet des meilleurs ventes.

Une montée fulgurante dans le classement

L’ascension fulgurante de Lethal Company est un véritable tour de force. En effet, le jeu est parvenu à se hisser à la première place du classement des ventes de Steam environ un mois seulement après sa sortie. Son succès est principalement dû au bouche-à-oreille, mais également sa popularité grandissante sur Twitch, la plateforme de streaming destinée aux jeux vidéo. Sa faible tarification et ses éléments de coopération en font un achat séduisant. Mais son véritable atout réside dans la façon dont il a su conquérir le cœur de nombreux joueurs.

Un accueil chaleureux de la part des joueurs

Les réactions des joueurs à Lethal Company ont été extrêmement positives, comme en témoignent les quelque 90 000 critiques sur la page du jeu sur Steam. En effet, 98% d’entre elles sont favorables. Ce niveau d’unanimité est rare pour un jeu qui a touché un public aussi large. Bien que Lethal Company ne soit pas fait pour tout le monde, il a su séduire la grande majorité des joueurs.

Un succès indéniable et prometteur

Le succès actuel de Lethal Company est indéniablement frappant. C’est encourageant de voir un petit jeu indépendant aussi bien réussir. Il met également en évidence le désir général pour des jeux coopératifs faciles à prendre en main. L’aspect social ajoute beaucoup d’humour et de variété à l’expérience. Malgré son contenu et sa valeur de production plus modestes que la plupart des best-sellers sur Steam, ce jeu PC a réussi à défier les probabilités pour devenir une sensation presque du jour au lendemain.