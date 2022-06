Le jeu Pokémon Snap original arrive sur le Switch Online le 24 juin

Le Pokémon Snap de N64 arrive sur le Switch Online. Rendez-vous le 24 juin si vous avez le Pack Additionnel.

Le retrogaming a le vent en poupe et cela fait quelques années maintenant que les éditeurs et développeurs en ont pleinement conscience. L’occasion pour ces derniers de reproposer leurs jeux emblématiques dans des versions tantôt améliorées tantôt originales, mais compatibles avec nos machines modernes. Il y a plusieurs solutions pour en profiter. L’une d’entre elles est de souscrire au service Switch Online, lequel accueillera bientôt le jeu N64 Pokémon Snap.

Le Pokémon Snap de N64 arrive sur le Switch Online

Si Pokémon Snap est arrivé sur Nintendo Switch dans une version modernisée à la fin du mois d’avril dernier, peut-être êtes-vous davantage intéressé(e) par la possibilité de jouer au jeu original. Et pour ce faire, vous n’aurez plus à sortir votre Nintendo 64. En effet, Big N vient d’annoncer que la version N64 du jeu serait disponible à partir du 24 juin aux joueurs abonnés au Switch Online avec Pack Additionnel. L’occasion de repartir en safari photo, à lancer des fruits pour attraper ou étourdir des Pokémon dans le seul et unique but de réaliser la capture photo parfaite.

Rendez-vous le 24 juin si vous avez le Pack Additionnel

Il n’est cependant fait aucune mention de quelconques améliorations spécifiques à la Nintendo Switch. La version Console Virtuelle pour la Wii permet de publier des clichés des créateurs sur un tableau de messages, mais ceci n’est pas totalement nécessaire dans la mesure où la Switch vous permet de réaliser des captures d’écran directement et de les publier sur Facebook ou Twitter.

Pokémon Snap n’est probablement pas le jeu qui pourrait vous persuader de souscrire au Pack Additionnel, mais avec des grands classiques comme Paper Mario et Kirby 64, par exemple, la stratégie de Nintendo est des plus claires. Big N prend grand soin d’étoffer le catalogue de jeux pour son service Switch Online avec quelques-uns des jeux les plus populaires de l’ère N64, et ce n’est pas un problème que d’ajouter des titres qui ont déjà leurs versions modernisées.