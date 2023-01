Le gros prototype de lunettes TCL RayNeo X2 montre comme la réalité augmentée efficace est difficile

TCL dévoile un prototype de lunettes de réalité augmentée. Les RayNeo X2 nous rappellent pourquoi la réalité augmentée est si difficile aujourd'hui.

Pour que les lunettes de réalité augmentée deviennent populaires, il va falloir qu’elles aient une apparence similaire à celles des lunettes traditionnelles. TCL dévoilait une paire au CES 2023 qui montre tous les progrès qu’il reste encore à faire. TCL décrit son prototype RayNeo X2 comme des lunettes avec une “monture subtile et légère pour une utilisation quotidienne”, mais avec leur très grande taille, on se demande si le mot “subtile” a ici bien sa place.

TCL dévoile un prototype de lunettes de réalité augmentée

TCL explique que les lunettes RayNeo X2 “profitent des écrans guide d’onde optique MicroLED couleur”. Un jargon très technique utilisé ici pour la simple et bonne raison que l’entreprise n’est pas (encore) prête à proposer ces lunettes au grand public. C’est plutôt une plateforme de développement, le temps que les technologies autour de la réalité augmentée deviennent plus abouties et surtout, plus compactes.

Ces lunettes de TCL fonctionnent sur la plateforme Qualcomm Snapdragon XR2, la même puce que celle du casque VR Meta Quest 2. Son écran MicroLED offre un ratio de contraste 100 000:1 et une luminosité de 1 000 nits, de quoi rendre les visuels lisibles même en plein soleil. Par ailleurs, comme le rapporte CNET, TCL explique qu’elle offrira des verres correcteurs à utiliser à la place des verres standard, à celles et ceux qui en ont besoin.

Plutôt que de prendre une approche comme HoloLens ou Magic Leap, avec des éléments virtuels qui viennent danser sur votre environnement réel, les lunettes de TCL sont davantage dans la veine des Google Glass. Par exemple, l’entreprise explique que son système de navigation “GPS intelligent” utilise le simultaneous localization and mapping (SLAM) pour superposer les directions virtuelles tout en affichant les points d’intérêt environnants. Les lunettes peuvent aussi afficher les appels et messages entrants ou même traduire les conversations avec une autre personne via des sous-titres en temps réel. De plus, les lunettes peuvent jouer de la musique sans faire trop de bruit, pour laisser les autres en paix. Enfin, une caméra intégrée permet de capturer des vidéos à la première personne, de prendre des instantanés et des time-lapse.

Les RayNeo X2 nous rappellent pourquoi la réalité augmentée est si difficile aujourd’hui

Voici, en résumé, tout ce que les lunettes de réalité augmentée devraient faire dans nos vies quotidiennes. Mais en 2023, une société pourtant spécialisée dans les technologies d’écran a encore bien des difficultés à miniaturiser suffisamment ses lunettes. Cela permet de mieux comprendre pourquoi des sociétés plus imposantes, comme Apple, n’ont pas encore annoncé de produit de réalité augmentée, et ce, malgré de nombreux rapports allant dans ce sens depuis maintenant une dizaine d’années. Ce segment de l’industrie nécessite des technologies de pointe, encore bien trop jeunes.

Et pendant que nous attendons que les lunettes de réalité augmentée arrivent à un point où nous accepterions de les porter en public au quotidien, TCL recrute des développeurs pour l’aider en ce sens. L’entreprise commencera à proposer son kit de développement RayNeo X2 aux développeurs de logiciels “dans certains pays” d’ici à la fin du premier trimestre. Un lancement commercial aura lieu plus tard, mais il faudra attendre un certain nombre de versions pour affiner tout cela, au sens propre comme au figuré.