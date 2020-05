Le Google Pixel 4a pourrait être vendu seulement 349$

En cette période de crise sanitaire sans précédent, l'industrie tourne au ralenti. Cela n'empêche pas les fabricants de smartphones de sortir de nouveaux modèles. Mais la mode n'est clairement pas aux flagships très onéreux. Nouvel exemple avec le Google Pixel 4a ?

Il semblerait que les fabricants de smartphones commencent à réaliser que le grand public n’est plus très intéressé par des appareils haut de gamme à 1 000€ ou plus. Tout du moins pas actuellement avec la pandémie de Covid-19 qui a mis des milliers de personnes au chômage. Google semble parfaitement conscient de la situation et pourrait avoir décidé de réduire le tarif de son très attendu Google Pixel 4a.

Le Google Pixel 4a pourrait être proposé à 349$

En effet, si l’on en croit un tweet de Stephen Hall de 9to5Google, une source proche du dossier lui aurait affirmé que le smartphone pourrait être proposé au tarif très attractif de 349$. Voilà qui serait très intéressant, si la rumeur était avérée. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, cela ferait du Pixel 4a un appareil moins cher que son prédécesseur, ce qui est très rare de la part des fabricants. Ceux-ci ont le plus souvent tendance à augmenter leurs tarifs d’une génération à l’autre plutôt que de les diminuer.

50$ moins cher que le nouvel iPhone SE, avec le double de stockage

Avec un tel tarif, Google viendrait aussi directement défier Apple sur ce segment du smartphone d'”entrée de gamme” – entrée de gamme selon leurs propres standards, il va sans dire -, dans la mesure où le récent nouvel iPhone SE est vendu 390$. Autrement dit, 50$ de plus que le tarif pressenti du Google Pixel 4a. Cela étant dit, la firme de Mountain View ne lutterait pas uniquement sur la question du tarif puisque, toujours selon le tweet de Stephen Hall, ce modèle disposerait de 128 Go de stockage. Soit le double de ce que propose l’iPhone SE. Et le double de ce que proposait le Pixel 3a de l’année dernière. Cette information est à prendre avec des pincettes, bien évidemment, mais si elle est avérée, voilà qui devrait être très intéressant. Nous devrions avoir des détails officiels très rapidement. À suivre !