Le générateur de GIF animés propulsé par l'IA de Picsart devrait faire des ravages. Les GIF animés devraient être plus nombreux que jamais.

Vous vous souvenez des tout premiers jours de l’IA générative, lorsque tout le monde passait son temps à générer des images toutes plus stupides les unes que les autres avec de simples invites textuelles ? Si vous avez envie de replonger dans la nostalgie de… la fin d’année 2022, Picsart a ce qu’il vous faut. L’éditeur d’image populaire vient en effet de lancer un générateur de GIF animés propulsé par l’intelligence artificielle.

La différence principale entre les premières plateformes de texte-vers-image comme DALL-E et le nouvel outil de Picsart est l’animation. DALL-E est plus connu pour générer des images statiques, quand le logiciel de Picsart crée des GIF animés, comme ceux que vous envoyez peut-être dans les conversions de groupe et sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Mais désormais, vous n’avez plus à chercher pour le GIF parfait pour l’occasion, il suffit de demander à le générer. Vous pouvez par contre faire en sorte que deux chats se livrent un bras de fer épique.

Les GIF animés devraient être plus nombreux que jamais

Picsart qualifie cet outil de plateforme “la plus dérangée” à ce jour, et elle fonctionne exactement comme vous pourriez le penser. Saisissez tout ce que vous voulez dans la zone de texte, patientez environ une minute et extasiez-vous devant votre création “chaotique et excentrique”. La plateforme est intégrée dans l’app Picsart et disponible sur les appareils iOS, Android et sur le web. Vous pouvez par ailleurs télécharger les GIF créés directement sur votre appareil et les partager avec votre groupe de discussion ou les envoyer où vous le souhaitez.

Les images générées par cette plateforme sont clairement tournées cartoon, ne vous attendez donc pas à quelque chose de photoréaliste. Ceci étant dit, cela ne fait qu’ajouter au fun de l’outil. Le générateur de GIF animés via IA de Picsart est disponible dès présent. N’hésitez pas à en abuser !