Les GIF s’invitent dans les commentaires d’Instagram

Pour rester sur le devant de la scène dans ce marché extrêmement concurrentiel qu’est celui des apps sociales, il faut faire évoluer constamment son produit. Cela passe par de constantes améliorations des fonctionnalités existantes, bien sûr, mais aussi l’introduction de vraies nouveautés, majeures ou non, pour conserver ses utilisateurs et réussir à en attirer de nouveaux. Des plateformes comme Instagram ont bien compris tout cela. Aujourd’hui, c’est une petite fonctionnalité très sympathique, bien qu’absolument pas révolutionnaire, qui fait son apparition.

Enfin, il est possible de répondre sur Instagram avec des GIF. Le directeur de l’entreprise, Adam Mosseri, a annoncé l’arrivée de cette fonctionnalité dans une conversation récente Instagram Channels avec le PDG de Meta, Mark Zuckerberg. “Il aura fallu le temps, si l’on peut dire, mais nous lançons aujourd’hui les GIF dans les commentaires”, déclarait Adam Mosseri à son patron.

Comme vous pouvez déjà vous en douter, la fonctionnalité permet aux utilisateurs de commenter sur un post, ou de répondre à ce que quelqu’un a dit, avec un GIF provenant de Giphy. Et si vous vous posiez la question, il s’agit bien du même Giphy que la Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni avait ordonné à Meta de vendre l’année dernière.

Adam Mosseri profitait de cette intervention pour annoncer qu’Instagram testait aussi actuellement les paroles dans les Reels. La fonctionnalité semble s’appuyer sur le sticker de sous-titrage automatique introduit par Meta en 2021. À en juger par la capture d’écran partagée par Adam Mossier, une timeline en bas de l’interface permettra à l’utilisateur de synchroniser proprement les paroles.

La principale nouveauté est donc la possibilité d’insérer des GIF dans les commentaires et autres réponses. Et qui sait, on a le droit de rêver, peut-être qu’Instagram se décidera à proposer une application iPad dédiée dans un futur plus ou moins proche.