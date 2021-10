Le futur MacBook Air pourrait lui aussi profiter d’un écran (presque) sans bord

Chaque année, ou presque, Apple met à jour ses produits. Tout récemment, la firme de Cupertino a officialisé la nouvelle génération de ses MacBook Pro. Des appareils qui ne manquaient pas de changements. Le MacBook Air profitera-t-il de certains de ces changements ? Il se pourrait que ce soit le cas, notamment en ce qui concerne l’écran.

Il y a quelques jours, un rapport laissait entendre que le prochain Apple MacBook Air pourrait adopter le design avec encoche pour son écran. Ce même design que la firme de Cupertino a introduit avec son tout récent MacBook Pro. Il ne serait donc pas surprenant que le MacBook Air bénéficie du même traitement, ou de quelque chose de très similaire, à tout le moins.

Aujourd’hui, si l’on en croit un tweet de @dylandkt, il faudra s’attendre à d’autres modifications pour cette mise à jour de 2022. D’après cette publication sur Twitter, il se pourrait qu’Apple ait décidé de proposer des bords extrêmement fins, intégrant donc peut-être une encoche, et ce MacBook Air existerait en divers coloris, comme pour l’iMac 24 pouces. @dylandkt affirme par ailleurs que la marque à la pomme intègrera sa technologie de recharge sans fil MagSafe sur cette machine, comme elle l’a fait sur les derniers MacBook Pro. De la même manière, la webcam passerait au 1080p, et un chargeur 30 W serait de la partie.

Ce qui est intéressant dans ce tweet, c’est qu’il n’est pas explicitement fait mention de MacBook Air, @dylandkt écrivant “MacBook (Air)”. Peut-être Apple envisage-t-il de nommer cette machine simplement MacBook. Et avec un lancement à la mi-2022, notre leakster laisse entendre que celle-ci pourrait bénéficier d’une puce Apple Silicon M2.

Le tweet semble aussi suggérer que le ticket d’entrée pour ce nouveau modèle pourrait être en hausse. Le MacBook Air actuel est très intéressant dans la mesure où, pour un produit Apple, il n’est pas très onéreux. L’avenir nous dira combien coûte cette nouvelle génération. Espérons que l’augmentation ne soit pas trop conséquente.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

— Dylan (@dylandkt) October 21, 2021