Le FPS rétro-bourrin RoboCop : Rogue City devient un succès historique pour Nacon

Nacon annonce que RoboCop : Rogue City du studio Teyon est le meilleur lancement de l'histoire de l'éditeur français.

En plus d’obtenir 92% de critiques positives sur PC via Steam, RoboCop : Rogue City a réussi à rassembler 435.000 joueurs en l’espace de deux semaines et a accumuler 2,7 millions de sessions de jeu actives. Des statistiques qui démontrent que la nouvelle adaptation des aventures du robot-policier est une véritable réussite malgré des problèmes techniques lors de son lancement.

Alain Falc FALC, PDG de Nacon, a déclaré :

RoboCop : Rogue City a dépassé nos espérances et constitue un véritable exploit pour Nacon. Nous sommes très fiers d’avoir pu travailler avec le studio Teyon sur ce jeu créé par et pour les inconditionnels de RoboCop. Nous tenons également à remercier MGM pour la confiance qu’ils nous ont accordée tout au long de cette collaboration, ainsi que tous les joueurs qui ont contribué à faire de cette sortie un grand succès.

Du fan service assumé dans RoboCop : Rogue City

Soucieuse de rendre hommage à la licence RoboCop, l’équipe de développement de Teyon a mis à la disposition des joueurs de nombreuses références à l’univers de RoboCop, comme les lieux, les armes et les personnages emblématiques, dont l’acteur Peter Weller, qui reprend le visage et la voix du flic cyborg dans RoboCop : Rogue City.

Pour mémoire, RoboCop : Rogue City plonge le joueur dans le vieux Détroit, quelque temps après les événements du deuxième film. Dans cette nouvelle aventure à la première personne, ce bon vieux RoboCop doit rétablir la loi et l’ordre dans une ville plongée dans le chaos suite à l’arrivée d’un nouveau seigneur du crime. Le gameplay alterne entre combats explosifs, enquêtes sur le terrain et quêtes annexes, dans lesquelles il devra décider du sort des citoyens, influençant ainsi la progression du jeu.