RoboCop : Rogue City, un FPS narratif canonique

Le célèbre cyberpolicier de l'Omni Consumer Products (OCP) sera amené à affronter "The New Guy in Town" dans RoboCop : Rogue City.

Situé entre les films RoboCop 2 et RoboCop 3, RoboCop : Rogue City du studio polonais Teyon emmène les joueurs dans le Vieux Détroit pour éliminer la criminalité qui gangrène la ville dans la peau du justicier mi-homme mi-machine, tout en collaborant avec Anne Lewis, le Sergent Warren Reed et l’ED-209. Ces derniers se voient confier diverses quêtes (principales et secondaires) tout au long du jeu et peuvent choisir la manière de les résoudre, par exemple en sélectionnant différentes options de dialogue. L’issue de ces quêtes varie en fonction des choix effectués. Par exemple, ils peuvent choisir entre la violence et une approche pacifique lorsqu’ils cherchent à obtenir des informations auprès des suspects. Le scénario et la fin du jeu sont également modifiés en fonction des décisions prises par le joueur. La cote de confiance de RoboCop auprès du public peut être augmentée en interagissant avec les citoyens, ce qui influe également sur le gameplay.

Un trailer pour RoboCop : Rogue City

Dans RoboCop : Rogue City, l’arme principale du joueur est le pistolet Auto 9 dont les munitions sont illimitées. Les armes lâchées par les ennemis peuvent également être ramassées et utilisées pendant une durée limitée. Les objets présents dans l’environnement, tels que les barils et les téléviseurs qui explosent, peuvent aussi être projetés sur les ennemis. Grâce à sa carapace métallique, RoboCop ne subit que des dégâts minimes dus aux tirs d’armes à feu. Les joueurs peuvent régénérer leur santé ou utiliser leurs ennemis comme boucliers humains contre les tirs d’armes à feu.

RoboCop : Rogue City sera disponible le 2 novembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam).