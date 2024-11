Le film Splinter Cell avec Tom Hardy est annulé

Le rêve de voir Sam Fisher, l'iconique héros de Splinter Cell, sur le grand écran s'éteint définitivement.

Tl;dr Le film Splinter Cell avec Tom Hardy, annoncé en 2012, a été abandonné après des années de développement.

Des tensions créatives, des changements fréquents de l’équipe et des retards ont bloqué la production.

La franchise Splinter Cell continue néanmoins grâce à un remake du jeu et une série animée en préparation sur Netflix.

Une annonce ambitieuse mais prématurée

Le film Splinter Cell avait été accueilli avec une grande excitation lorsqu’il a été annoncé en 2012. À l’époque, l’idée d’adapter l’une des franchises les plus populaires d’Ubisoft en un film d’action avec Tom Hardy semblait être une combinaison parfaite. Le choix de Tom Hardy pour incarner Sam Fisher, un agent secret à la fois taciturne et charismatique, semblait aller de soi. En outre, la perspective de voir ce jeu, centré sur l’infiltration et la stratégie, transformé en un thriller palpitant de style Jason Bourne, mettait la barre très haute. Pourtant, malgré des ambitions élevées, le projet n’a jamais vraiment décollé et s’est rapidement embourbé dans des problèmes de production.

Une production confrontée à des tensions créatives

Dès le départ, l’adaptation de Splinter Cell en film a été assiégée par des problèmes créatifs. Plusieurs réalisateurs et scénaristes ont été envisagés, mais aucun n’a réussi à imposer une vision cohérente du film. Ubisoft, soucieux de respecter l’intégrité de la franchise, a exercé une pression constante pour que le film reste fidèle à l’esprit du jeu, en mettant l’accent sur l’infiltration, la discrétion et la tactique. Cependant, Hollywood, toujours en quête de grands succès commerciaux, souhaitait injecter davantage d’action spectaculaire, avec des scènes explosives et des moments plus grandioses, ce qui a créé des tensions. Les divergences entre l’approche plus subtile et réaliste des créateurs de Splinter Cell et les attentes des studios ont empêché une direction claire, retardant ainsi la production et augmentant les coûts.

Tom Hardy, un acteur pris dans les mailles du temps

Si le nom de Tom Hardy a immédiatement été associé à Splinter Cell dans l’esprit des fans, son emploi du temps a joué un rôle déterminant dans l’échec du film. En 2012, Hardy était déjà une figure montante d’Hollywood, avec des projets comme Inception et The Dark Knight Rises qui lui assuraient une popularité croissante. Cependant, avec de nombreux engagements parallèles, notamment Mad Max: Fury Road et Venom, il a été de plus en plus difficile pour l’acteur de se consacrer pleinement à un film qui n’avançait pas. Ses disponibilités limitées ont donc exacerbé les difficultés du projet, et avec les délais prolongés, il a fini par se désengager, marquant ainsi un coup dur pour le film. La star, pourtant enthousiaste à l’idée de jouer Sam Fisher, n’a finalement pas pu incarner le personnage à l’écran.

L’avenir de la franchise Splinter Cell

Bien que le film soit officiellement annulé, la franchise Splinter Cell n’est pas prête à disparaître. Ubisoft continue d’exploiter l’univers de Sam Fisher sous d’autres formes. Le remake du jeu original Splinter Cell, actuellement en développement, permettra de redécouvrir l’histoire de Sam Fisher avec des graphismes modernisés et de nouvelles mécaniques de gameplay. Par ailleurs, une série animée Splinter Cell est en préparation sur Netflix, offrant ainsi une nouvelle opportunité d’explorer l’univers de l’espionnage tout en restant fidèle à l’esprit du jeu vidéo. Ces initiatives montrent que l’univers de Splinter Cell reste pertinent et apprécié, bien que l’adaptation cinématographique échoue à se concrétiser.