Bourne 6 promet de battre un record risqué pour la franchise

Un nouveau film Jason Bourne avec l'acteur américain Matt Damon est en cours de développement, et est d'ores et déjà assuré de battre un record de la franchise, ce qui prouve que c'est une démarche audacieuse de la part d'Universal Pictures.

Tl;dr Universal Pictures prépare un nouveau film Jason Bourne avec Matt Damon.

Le film marque un record dans la franchise pour le plus long intervalle entre les suites.

Le succès de Bourne 6 est un pari risqué pour Universal Pictures.

Le retour de Matt Damon est attendu, mais pas encore confirmé.

Un nouveau record pour la franchise Jason Bourne

Universal Pictures est actuellement en plein développement de Bourne 6, avec la participation espérée de Matt Damon. Ce nouvel opus est certain de battre un record majeur de la franchise : le plus long intervalle entre deux suites. En effet, la saga d’action lancée dans les années 2000 a connu un succès considérable, engrangeant plus de 1,6 milliard de dollars au box-office avec les cinq premiers films Bourne.

Les détails sur Bourne 6 encore flous

Les informations sur Bourne 6 restent pour l’instant limitées. Il a été confirmé qu’Edward Berger, réalisateur de All Quiet On The Western Front, supervise le développement créatif du projet. Bien que le retour de Matt Damon dans le rôle principal soit souhaité, il n’est pas encore confirmé. En effet, Jason Bourne, sorti en 2016, semblait être son dernier volet. Malgré ces incertitudes, l’annonce de Bourne 6 a suscité une grande excitation chez les fans de la franchise.

Le pari risqué de Universal Pictures

Parier sur le succès de Bourne 6 est une démarche audacieuse de la part de Universal. Le dernier volet, Jason Bourne, est sorti il y a déjà huit ans, une éternité à Hollywood. Les spectateurs sont désormais habitués à voir des suites de franchises à succès sortir tous les deux à quatre ans. Or, le dernier volet avec Matt Damon est sorti il y a déjà neuf ans. Ce hiatus pourrait bien être un record pour la franchise.

Un espoir pour Bourne 6

Malgré les risques, le pari de Universal Pictures pourrait s’avérer payant. En effet, le succès au box-office de Jason Bourne, malgré des critiques mitigées, donne des raisons d’être optimiste pour Bourne 6. Le cinquième volet de la franchise est sorti neuf ans après le dernier film avec Damon, et l’excitation de voir la suite de l’histoire de Jason Bourne a contribué à faire de Jason Bourne le deuxième film le plus rentable de la franchise Bourne.