Tom Hardy doit revenir dans Peaky Blinders, mais pas pour le prochain film

Bien que l'acteur britannique Tom Hardy soit pressenti pour reprendre son rôle dans la franchise Peaky Blinders, ce ne sera pas dans le film à venir, mais dans le spin-off de la série.

Tl;dr Le film Peaky Blinders a été confirmé par Netflix.

Tom Hardy ne reprendra pas son rôle d’Alfie Solomons dans le film Peaky Blinders.

Il est plus important qu’Alfie Solomons réapparaisse dans le spin-off de Boston.

Alfie Solomons pourrait jouer un rôle majeur dans l’histoire criminelle de Boston.

Un enjeu pour le spin-off de Peaky Blinders

Le personnage d’Alfie Solomons, incarné par Tom Hardy, a marqué l’univers de la série Peaky Blinders. Toutefois, il semblerait que l’acteur ne reprenne pas son rôle dans l’adaptation cinématographique de la série, dont la réalisation a été récemment confirmée par Netflix. L’incertitude plane toujours sur le scénario du film, ce qui ne fait qu’exciter davantage la curiosité des fans.

Tom Hardy, un absent remarqué

Malgré l’attrait certain qu’Alfie Solomons suscite auprès du public, son apparition dans le film serait probablement limitée. Bien que Tom Hardy ait manifesté son intérêt à reprendre son rôle, il semblerait qu’Alfie Solomons aurait un rôle beaucoup plus logique et pertinent à jouer dans un spin-off à venir.

Une réapparition sensée dans le spin-off

Le spin-off de Peaky Blinders basé à Boston a été annoncé en même temps qu’un prequel sur Polly Gray. Le manque de détails sur le casting et l’intrigue de la série basée à Boston attise la curiosité des fans. Le rôle d’Alfie Solomons dans ce spin-off serait d’autant plus crucial étant donné son histoire avec la ville. En effet, son retour aurait du sens puisque son oncle est basé sur un véritable gangster de Boston.

Alfie Solomons, un rôle clé pour le spin-off

La fin de l’histoire d’Alfie Solomons dans Peaky Blinders ayant été laissée en suspens, il pourrait avoir un rôle à jouer à la fois dans le film et dans le spin-off. L’implication d’Alfie Solomons dans le commerce criminel de la ville pourrait être une opportunité parfaite pour faire revenir Tom Hardy dans son rôle.