Le directeur financier l'affirme : Sega n'est pas à vendre ! L'acquisition par Microsoft ne reste, à ce jour, qu'une rumeur.

Sega n’est pas à vendre, selon les dires du directeur financier de l’entreprise, Shuji Utsumi. Celui-ci a déclaré à Bloomberg News que l’entreprise n’est pas ouverte à de quelconques discussions d’acquisition pour le moment, et ce, malgré des spéculations insistantes affirmant que Microsoft est intéressé, rêvant d’un mariage forcé entre Sonic et Master Chief.

Certaines de ces rumeurs sont arrivées suite à une tendance générale à la consolidation de l’industrie du jeu vidéo, avec les plus gros poissons qui mettent la main sur tout ce qu’ils peuvent. Microsoft est l’un des plus gros poissons du marché et Sega fut, pendant de nombreuses années, sur le trône du jeu vidéo, bien qu’il reste aujourd’hui un développeur et éditeur important aujourd’hui. De plus, une possible fusion entre Microsoft et Activision Blizzard a conduit la FTC à engager une action en justice, toujours en cours, à l’heure d’écrire ces lignes. Pendant les auditions, nous avons notamment pu apprendre que la firme de Redmond comptait de nombreuses sociétés sur la liste de souhait, dont Sega. Ce qui explique pourquoi la rumeur est si vive.

Shuji Utsumi a refusé de préciser si Microsoft avait fait une offre à Sega, se contentant de rappeler “les très bonnes relations” entre les deux entreprises. Cette relation a été très visible ces dernières années, avec d’anciennes exclusivités PlayStation, de la série Yakuza à Persona, arrivant sur les consoles Xbox. Une version next-gen de Yakuza: Like a Dragon fut même une exclusivité Xbox Series X|S pendant quelques mois.

Ces bonnes relations d’affaires sont extrêmement importantes pour Microsoft, dans la mesure où les titres Sega sont très populaires au Japon et que les consoles Xbox ne le sont pas au Pays du Soleil levant. C’est une autre raison qui peut expliquer que les rumeurs d’une acquisition sont si fortes. Ceci étant dit, Sega restera Sega Sammy Holdings dans l’immédiat, même si des documents indiquent que Microsoft fut, à un moment, prêt à dépenser une grosse somme pour racheter la maison qui a donné naissance à Sonic !