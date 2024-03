Le Département de la Justice américain conteste le verdict d’extradition du tribunal du Monténégro pour le retour de Do Kwon en Corée du Sud

Les procureurs américains ont manifesté leur volonté de contester une décision récente de la haute cour du Monténégro, à propos de l'extradition de Do Kwon, ex-directeur de Terraform Labs, vers la Corée du Sud.

Un duel juridique international pour Kwon

Kwon, un personnage central de l’écosystème de la cryptomonnaie Terra, fait l’objet de poursuites judiciaires aux États-Unis et en Corée du Sud, chacun demandant son extradition. Le Ministère de la Justice américain (DOJ) a exprimé son soutien pour la coopération des autorités monténégrines afin de respecter l’État de droit.

Une extradition controversée

Le 21 février dernier, la Haute Cour de Podgorica se prononçait en faveur de son extradition vers les États-Unis. Cependant, cette décision a été annulée par la Cour d’appel du Monténégro suite à “d’importantes violations des dispositions de procédure pénale”, orientant le destin de Kwon vers la Corée du Sud.

Accusations de fraude

Au centre de ce conflit juridique, huit chefs d’accusation pesant contre Kwon, dont des allégations de fraude et de manipulation de marché liées à l’effondrement de 40 milliards de dollars de l’écosystème Terra. Kwon, qui a été appréhendé par les autorités monténégrines pour voyage avec un faux passeport costaricien, fait aussi face à des accusations de fraude et de violation des lois sur les marchés financiers par la Corée du Sud.

Vers une restauration de la confiance

Tandis que Kwon traverse ces tempêtes juridiques, la communauté de Terra, désormais baptisée Terra Classic, s’efforce de reconstruire et de rétablir la confiance des investisseurs suite à l’effondrement de TerraUSD en mai 2022. Parmi les mesures prises, l’instauration de mécanismes de brûlage de jetons pour réduire l’offre globale de LUNC et le développement de nouvelles collaborations avec différents projets et applications décentralisées afin d’élargir l’utilité de LUNC et d’encourager son adoption au sein de l’écosystème web3.