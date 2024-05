Le départ de Donald Glover et Maya Erskine dans Mr. & Mrs. Smith est démenti

Contrairement aux rumeurs récentes, Donald Glover et Maya Erskine ne quittent pas la série télévisée Mr. & Mrs. Smith diffusée sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.

Tl;dr Francesa Sloane, showrunner de Mr. & Mrs. Smith, répond aux rumeurs sur le départ de Donald Glover et Maya Erskine.

La saison 2 de la série n’a pas encore été écrite et la fin de la saison 1 restera un suspense.

Il y aura une conclusion sur le sort des personnages d’Alana et Michael, qu’ils apparaissent à l’écran ou non.

Mr. & Mrs. Smith est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.

Les rumeurs sur le départ de Donald Glover et Maya Erskine démenties

Francesa Sloane, showrunner de la série Mr. & Mrs. Smith, a tenu à clarifier les rapports indiquant que Donald Glover et Maya Erskine quitteraient la série. Co-créée par Francesa Sloane, scénariste d’Atlanta, et Donald Glover, la série met en scène ce dernier dernier, aux côtés de Maya Erskine, star de PEN15, dans la peau de deux espions qui se font passer pour un couple marié tout en menant des missions.

Le mystère de la fin de la saison 1

Dans une interview pour le podcast Awardist d’Entertainment Weekly, Francesa Sloane a directement répondu à ces rumeurs. Elle a déclaré avoir ri avec Donald Glover de ces nouvelles, en s’interrogeant notamment sur l’origine de ces sources. Elle a également souligné que la saison 2 n’a pas encore été écrite et a promis une réponse à la fin de la saison 1.

Le destin d’Alana et Michael

Les personnages de Donald Glover et Maya Erskine, nommés Michael et Alana dans la série, pourraient être morts. Cependant, Francesa Sloane laisse entendre une possible apparition de ces personnages. Quoi qu’il en soit, leur destin sera dévoilé, qu’ils apparaissent longuement à l’écran ou non.

Quel avenir pour la saison 2 ?

Il est difficile pour Amazon Prime Video de trouver le duo parfait qui égalera le succès de la première saison ou qui portera la série à de nouveaux sommets. Mais il semble qu’il reste encore quelques mois avant que le public n’apprenne la direction générale de la saison 2 de Mr. & Mrs. Smith.