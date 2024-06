Sasha Bordeaux, la remplaçante parfaite pour Catwoman dans le DC Universe

Dans l'univers riche et complexe de DC Comics, Sasha Bordeaux émerge comme une alternative captivante à Catwoman.

Une nouvelle venue dans le DC Universe

Sasha Bordeaux fait son entrée dans l’univers DC, un événement confirmé pour la deuxième saison de la série télévisée Peacemaker. Ce personnage, relativement récent dans le monde des comics (il a fait ses débuts en 2000), pourrait bien devenir le nouveau visage de Catwoman dans la franchise. L’arrivée de Sasha Bordeaux, notamment en raison de ses liens avec Batman et l’organisation Checkmate, promet d’avoir un impact sur plusieurs histoires, y compris The Brave and the Bold.

Sol Rodríguez will play Sasha Bordeaux in ‘PEACEMAKER’ Season 2. pic.twitter.com/Zwq6NkR2nN — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) June 10, 2024

Un personnage complexe

Dans les comics, Sasha Bordeaux a une histoire complexe avec Batman. Engagée à l’origine comme garde du corps de Bruce Wayne, elle découvre sa double identité et devient son apprentie dans la lutte contre le crime. Au fil du temps, une histoire d’amour naît entre eux. Après avoir été emprisonnée et attaquée, elle rejoint l’organisation Checkmate et finit par perdre son corps pour devenir un cyborg via le virus OMAC.

Si Catwoman a longtemps été une figure emblématique du cinéma Batman, Sasha Bordeaux apporte une nouvelle dynamique. Contrairement à Catwoman qui évolue en marge des systèmes, Sasha Bordeaux travaille de l’intérieur, que ce soit avec Checkmate ou en tant que garde du corps de Bruce Wayne. De plus, sa transformation en cyborg via l’OMAC la rend plus adaptée à l’univers fantastique de DC.

Un nouvel amour pour Batman ?

L’histoire d’amour entre Batman et Catwoman a été maintes fois explorée dans les films. L’introduction d’un personnage comme Sasha Bordeaux dans l’univers DC pourrait permettre d’explorer d’autres aspects de la vie romantique de Batman. En effet, The Brave and the Bold suggère que Bruce Wayne a eu d’autres amours que Catwoman. L’arrivée de Bordeaux pourrait donc signifier une réinvention de l’histoire romantique de Batman.