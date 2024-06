Des requins dans la Seine à Paris ? Pas si absurde que vous le pensez

Des rumeurs de requins dans le célèbre fleuve parisien, la Seine, ont suscité scepticisme et fascination.

Tl;dr Under Paris est un thriller français qui mêle fiction et réalité.

Contrairement à la croyance populaire, certains requins peuvent vivre en eau douce.

Le requin-taureau est le plus souvent observé dans les rivières du monde entier.

Malgré sa base semi-scientifique, le scénario d’Under Paris reste fictif.

Un mélange de fiction et de réalité

Le thriller français Under Paris tourne autour d’un requin tueur traquant les nageurs dans la Seine. Bien que cette prémisse paraisse absurde, le film contient une part de vérité surprenante. À la fois un film de monstre sanglant et une parabole sur les dangers du changement climatique, Under Paris a été salué par certains comme le meilleur film d’attaque de requin depuis Jaws.

La vérité sur les requins en eau douce

Bien qu’il puisse sembler invraisemblable qu’un requin tueur nage sous Notre-Dame, la vérité est que les vrais requins peuvent et nagent effectivement dans les rivières. En fait, plusieurs espèces de requins peuvent tolérer les conditions d’eau salée et d’eau douce, une adaptation évolutive intéressante qui les place sur une liste restreinte d’animaux spécialisés. Le requin du Gange, le requin de rivière du Nord, le requin à dents de lance et, le plus notoirement, le requin-taureau, peuvent tous vivre dans les deux types d’eau.

Le danger des requins d’eau douce

Malgré leur réputation redoutable, les requins représentent un danger relativement mineur pour les humains. Cependant, les espèces de requins que les gens sont susceptibles de rencontrer dans les rivières comptent parmi les plus dangereuses. Parmi eux, le requin-taureau est considéré comme l’un des plus dangereux de toutes les espèces de requins. Sa tendance à habiter l’eau très peu profonde et chaude le met souvent en contact avec les baigneurs. Il est considéré que les attaques de requins de la côte du Jersey en 1916, qui ont servi d’inspiration pour Jaws, ont été perpétrées par des requins-taureaux.

Des faits tordus dans Under Paris

Malgré l’existence de prédateurs comme les requins-taureaux, qui fournissent à Under Paris une base semi-scientifique pour son histoire, il serait exagéré de dire que le film est réaliste. Par exemple, les requins-taureaux et autres espèces d’eau douce ne sont trouvés que dans des conditions chaudes et tempérées. La Seine, étant bien au nord des limites extrêmes pour ces espèces, est tout simplement trop froide pour accueillir un animal comme le requin-taureau.