The Boys : des parodies de deux grands héros du MCU dans la saison 4

La série télévisée The Boys se moque de Spider-Man et Doctor Strange avec Web Weaver et Doctor Peculiar.

Tl;dr La saison 4 de The Boys introduit de nouveaux personnages parodiques.

Web Weaver et Doctor Peculiar sont des parodies de Spider-Man et Doctor Strange.

Les personnages sont basés sur des personnages mineurs de la bande dessinée originale.

Ces ajouts pourraient modifier le récit de la série.

Une satire super-héroïque renouvelée

La quatrième saison de The Boys, diffusée sur Prime Video, promet d’apporter une bouffée d’air frais à l’univers satirique des super-héros avec l’introduction de deux nouvelles parodies de l’Univers Cinématographique Marvel (MCU). Les nouveaux héros potentiellement ajoutés à la distribution sont Susan Heyward dans le rôle de Sister Sage et Valorie Curry dans le rôle de Firecracker, qui rejoignent les alliés de Homelander.

De nouveaux “héros” pour The Boys

Les créateurs de la série télévisée The Boys ont toujours su jouer avec les codes du genre, et la saison 4 ne déroge pas à la règle. Deux autres “Supes” mentionnés dans la saison ne sont pas seulement présents dans le récit original, mais sont aussi des parodies directes de certains des plus grands héros du MCU. On peut s’attendre à ce que ces personnages secondaires des bandes dessinées soient transformés en quelque chose d’inattendu et de brutal, une marque de fabrique de The Boys.

Web Weaver et Doctor Peculiar : des parodies en perspective

La saison 4 de The Boys présente de nouveaux personnages qui sont clairement des parodies de Spider-Man et Doctor Strange. Parmi les candidats potentiels, Web Weaver et Doctor Peculiar, qui semblent être des pastiches directs de certains héros notables du MCU. Le premier est une référence claire à Spider-Man, tandis que Doctor Peculiar semble être une parodie de Doctor Strange, le maître des arts mystiques de Marvel. La présence de ces deux personnages pourrait donner lieu à des scènes comiques et sombres, à l’image de la série.

Les rôles de Web Weaver et Doctor Peculiar dans les bandes dessinées de The Boys

Web Weaver et Doctor Peculiar jouent des rôles mineurs mais importants dans l’histoire originale de The Boys. La présence de ces personnages dans la série pourrait signifier une expansion de l’univers de la série, avec des personnages personnalisés pour s’adapter à l’intrigue spécifique du show sur Prime Video.

On en pense quoi ?